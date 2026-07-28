Osmanlı mutfağından günümüze: Az malzemeli saray helvası tarifi

Un, tereyağı ve pudra şekerinin mükemmel uyumuyla hazırlanan saray helvası, hafif yapısı ve kıyır kıyır dokusuyla dikkat çekiyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu geleneksel tatlı, doğru kavurma tekniği sayesinde kendine özgü lezzetine kavuşuyor. Uzun süre tazeliğini koruyan saray helvası, özellikle bayramlarda ve misafir ikramlarında sıkça tercih ediliyor.

SARAY HELVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

250 gram tereyağı

3 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

Yarım çay bardağı iri çekilmiş fındık veya ceviz (isteğe bağlı)

Üzeri için pudra şekeri

SARAY HELVASI NASIL YAPILIR?

Geniş bir tavada tereyağını eritin.

Unu ekleyin ve kısık ateşte sürekli karıştırarak rengi hafif dönene kadar yaklaşık 20-25 dakika kavurun.

Kavrulan unu ocaktan alın ve oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin.

Ilıyan karışıma pudra şekeri ve vanilini ekleyin.

İsteğe bağlı olarak iri çekilmiş fındık veya cevizi ilave edin.

Karışımı elinizle ufalayarak homojen bir kıvam elde edin.

Kare veya dikdörtgen bir kalıba bastırarak yerleştirin.

Buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Servis öncesinde üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.