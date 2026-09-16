Osmanlı'nın mutfak mirasından bir lezzet: Kavun dolması

Türk mutfağı denince akla gelen klasik sulu yemekler veya standart hamur işlerinin tamamen dışında, 15. yüzyıl Fatih Sultan Mehmet dönemi saray kayıtlarında yer alan Kavun Dolması, meyve ile etin uyumunu zirveye taşıyan en şaşırtıcı ana yemektir. Sıcak kavunun salgıladığı tatlı özsuyunun, baharatlı ve kuruyemişli et harcıyla bütünleşmesi unutulmaz bir lezzet deneyimi sunar.
KAVUN DOLMASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet orta boy kokulu sarı kavun (çok yumuşak veya aşırı olgun olmamalı)
- 400 g kuzu ve dana karışımı satır kıyması (veya minik kuşbaşı et)
- 1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı çam fıstığı
- 2 yemek kaşığı soyulmuş iç badem (hafif kavrulmuş)
- 2 yemek kaşığı kuş üzümü (sıcak suda bekletilmiş)
- 1/2 çay kaşığı tarçın
- 1/2 çay kaşığı yenibahar
- 1/2 çay kaşığı kişniş tohumu
- Tuz, karabiber ve taze nane
Yapılışı
- Kavunun sap kısmından kapak oluşturacak şekilde düzgün bir dilim kesin. İçindeki çekirdekleri kaşık yardımıyla temizleyin. Kavun etinden duvarları çok inceltmeyecek şekilde (yaklaşık 1,5 cm kalacak şekilde) kaşıkla parçalar çıkarıp kenara alın. (Çıkarılan kavun etlerinin bir kısmı harca eklenecektir.)
- Tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın. Çam fıstığı ve bademleri altın sarısı olana kadar kavurun. Doğranmış soğanları ekleyip pembeleştirin. Kıymayı ilave edip suyunu çekene kadar soteleyin.
- Pişen kıymaya süzülmüş kuş üzümünü, oyulup minik doğranmış kavun etlerinin yarısını, tarçın, yenibahar, kişniş, tuz ve karabiberi ekleyin. 5 dakika kısık ateşte harmanlayıp ocaktan alın.
- Hazırladığınız baharatlı et harcını oymuş olduğunuz kavunun içine sıkıca doldurun. Ayırdığınız kavun kapağını üzerine kapatın. Kavunun tabanda düz durması için alt kısmından minik bir düzeltme kesiği atabilirsiniz.
- Kavunu derin bir fırın kabına oturtun. Önceden ısıtılmış 180°C fırında, kavun kabuğu hafifçe yumuşayıp karamelize bir renk alana kadar yaklaşık 35-40 dakika fırınlayın.