Osmanlı'nın mutfak mirasından bir lezzet: Kavun dolması

Türk mutfağı denince akla gelen klasik sulu yemekler veya standart hamur işlerinin tamamen dışında, 15. yüzyıl Fatih Sultan Mehmet dönemi saray kayıtlarında yer alan Kavun Dolması, meyve ile etin uyumunu zirveye taşıyan en şaşırtıcı ana yemektir. Sıcak kavunun salgıladığı tatlı özsuyunun, baharatlı ve kuruyemişli et harcıyla bütünleşmesi unutulmaz bir lezzet deneyimi sunar.

KAVUN DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy kokulu sarı kavun (çok yumuşak veya aşırı olgun olmamalı)

400 g kuzu ve dana karışımı satır kıyması (veya minik kuşbaşı et)

1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 yemek kaşığı soyulmuş iç badem (hafif kavrulmuş)

2 yemek kaşığı kuş üzümü (sıcak suda bekletilmiş)

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı yenibahar

1/2 çay kaşığı kişniş tohumu

Tuz, karabiber ve taze nane

Yapılışı