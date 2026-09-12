Özbek mutfağının geleneksel sokak lezzeti: Samsa

Orta Asya sokak kültürünün ve fırıncılık geleneğinin en bilinen lezzetlerinden biri olan Samsa, dışının pul pul dökülen çıtırlığı ve içinin sulu, baharatlı et harcıyla öne çıkar. Geleneksel olarak tandırda pişirilse de ev fırınlarında da aynı çıtırlığı yakalamak mümkündür. Hamurun kat kat yağlanıp rulo sarılması, fırından çıktığında milföy katmanları gibi kütür kütür bir doku kazanmasını sağlar.
SAMSA TARİFİ
Malzemeler
- 4 su bardağı buğday unu
- 1 su bardağı ılık su
- 1 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Arasını Yağlamak İçin: 150 gram eritilmiş tereyağı (veya erimmiş margarin/sıvı yağ karışımı)
- 400 gram orta yağlı dana veya kuzu eti (mümkünse küçük küp/bıçak kıyması doğranmış)
- 3 adet büyük boy kuru soğan (küçük küp doğranmış - soğan miktarı et kadar olmalıdır)
- 1.5 tatlı kaşığı kimyon (Samsa'nın ana baharatı)
- 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve toz kırmızı biber
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet yumurta sarısı
- Çörek otu ve susam
Yapılışı
- Derin bir kasede unu, ılık suyu, yumurtayı ve tuzu karıştırıp kulak memesi kıvamında sertçe bir hamur yoğurun. Üzerini kapatıp 20 dakika dinlendirin.
- Dinlenen hamuru 3 eşit bezeye bölün. Her bezeyi tezgahta olabildiğince ince açın. İlk açtığınız yufkanın üzerine eritilmiş tereyağı sürün. İkinci yufkayı üzerine serip yağlayın, üçüncü yufkayı da serip tekrar yağlayın.
- Yağlanan 3 kat yufkayı kenardan başlayarak çok sıkı bir rulo şeklinde sarın. Hazırladığınız uzun ruloyu gül şeklinde kıvırıp tabağa alın. Üzerini streçleyip yağın donması ve katların belirginleşmesi için buzdolabında en az 45-60 dakika bekletin.
- Kıyılmış veya ince doğranmış eti, bol doğranmış kuru soğanı, kimyonu, tuzu ve karabiberi kasede karıştırın. Soğanların suyunu çıkarmak için elinizle hafifçe ovun.
- Dolapta yağı donan hamur rulosunu çıkarın. Bıçakla 2 cm kalınlığında enlemesine dilimler kesin (kesitlerde dairesel katmanları göreceksiniz).
- Her bir dilimi katman yüzeyi yukarı bakacak şekilde tezgaha koyup merdaneyle çay tabağı büyüklüğünde açın. Ortasına cömertçe etli harçtan koyun. Üç kenarından içe doğru katlayarak klasik üçgen şeklini verin ve birleşim yerlerini sıkıca bastırarak kapatın.
- Samsaları birleşim yerleri alta gelecek şekilde yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 200°C fırında üzerleri nar gibi kızarıp kat kat kabarana kadar 35-40 dakika pişirin.