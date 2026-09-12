Özbek mutfağının geleneksel sokak lezzeti: Samsa

Orta Asya sokak kültürünün ve fırıncılık geleneğinin en bilinen lezzetlerinden biri olan Samsa, dışının pul pul dökülen çıtırlığı ve içinin sulu, baharatlı et harcıyla öne çıkar. Geleneksel olarak tandırda pişirilse de ev fırınlarında da aynı çıtırlığı yakalamak mümkündür. Hamurun kat kat yağlanıp rulo sarılması, fırından çıktığında milföy katmanları gibi kütür kütür bir doku kazanmasını sağlar.

SAMSA TARİFİ

Malzemeler

4 su bardağı buğday unu

1 su bardağı ılık su

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

Arasını Yağlamak İçin: 150 gram eritilmiş tereyağı (veya erimmiş margarin/sıvı yağ karışımı)

400 gram orta yağlı dana veya kuzu eti (mümkünse küçük küp/bıçak kıyması doğranmış)

3 adet büyük boy kuru soğan (küçük küp doğranmış - soğan miktarı et kadar olmalıdır)

1.5 tatlı kaşığı kimyon (Samsa'nın ana baharatı)

1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve toz kırmızı biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet yumurta sarısı

Çörek otu ve susam

Yapılışı