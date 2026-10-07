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Palamutun en lezzetli hali! Fırında palamut buğulama tarifi

Palamutun en lezzetli hali! Fırında palamut buğulama tarifi

7.10.2026 17:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Palamutun en lezzetli hali! Fırında palamut buğulama tarifi

Palamut buğulama tarifi, balık sezonunda sofralara hem hafif hem de oldukça lezzetli bir alternatif taşımak isteyenlerin favorileri arasında yer alıyor. Sebzeler, limon ve defne yaprağıyla birlikte pişirilen palamut, kendi suyunu ve aromasını koruyor. Peki palamut buğulama nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz palamut buğulama tarifi ve püf noktaları...
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Balık sofralarının sevilen seçeneklerinden biri olan palamut, farklı pişirme yöntemleriyle hazırlanabiliyor. Özellikle buğulama yöntemi, palamudun sebzelerle birlikte yumuşak ve sulu kalmasını sağlıyor. Soğan, domates, biber, sarımsak ve limon gibi malzemelerle hazırlanan tarif, hem tencerede hem de fırında pişirilebiliyor.

PALAMUT BUĞULAMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 2 adet orta boy palamut
  • 2-3 adet kuru soğan
  • 2 adet domates
  • 2 adet yeşil biber
  • 3 diş sarımsak
  • 1 adet limon
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 adet defne yaprağı
  • Yarım çay bardağı sıcak su
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber

PALAMUT BUĞULAMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle temizlenmiş palamutları bol suyla kısa süre yıkayın ve fazla suyunu kağıt havluyla alın. Palamutları yaklaşık iki parmak kalınlığında halka şeklinde dilimleyin. Balıkların üzerine bir miktar tuz ve karabiber serpiştirerek kısa süre dinlendirin.

Soğanları halka şeklinde, domates ve limonları da yuvarlak şekilde doğrayın. Biberleri iri parçalar halinde kesin. Sarımsakları ince ince dilimleyin.

Geniş bir tencerenin veya fırın kabının tabanına zeytinyağını gezdirin. Önce soğanları, ardından biberleri ve domateslerin bir kısmını yerleştirin. Palamut dilimlerini sebzelerin üzerine dizin.

Balıkların arasına sarımsakları ve defne yapraklarını yerleştirin. Kalan domatesleri ve limon dilimlerini de üzerine ekleyin. Son olarak sıcak suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatın.

Palamut buğulama kaç dakikada pişer?

Ocakta hazırlanacak palamut buğulama için tencereyi önce yüksek ateşte kaynama noktasına getirin. Ardından ocağın altını kısarak yaklaşık 30 dakika kontrollü şekilde pişirin.

Fırında yapmak isteyenler ise hazırlanan balığı yaklaşık 190-200 derece fırında 25-30 dakika pişirebilir. Fırın kabının üzerinin ilk aşamada kapatılması, balığın kendi buharıyla pişmesine yardımcı olur.

İlgili Konular: #balık #Palamut

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