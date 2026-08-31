Pankek tariflerine farklı bir dokunuş: Cachapa

Meksika ve Kolombiya mutfaklarındaki muadillerinden farklı olarak Cachapa, hamurunda un veya mısır unu ağırlığı yerine tamamen taze ve sulu tatlı mısırın kendi doğal yapısını ön plana çıkarır. Bu lezzeti benzersiz kılan; tavanın sıcaklığıyla dış yüzeyi hafif karamelize olan mısır pankekinin tatlılığı ile arasına dökülen tuzlu, uzayan peynirin (Queso de Mano) damakta kurduğu muazzam tezatlıktır.

CACHAPA TARİFİ

Malzemeler

4 su bardağı taze tatlı mısır tanesi (veya suyu tamamen süzülmüş kaliteli dondurulmuş/konserve mısır)

2 yemek kaşığı eritilmiş kaliteli tereyağı

2 yemek kaşığı toz şeker (mısırın tatlılığına göre ayarlanabilir)

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı mısır nişastası veya ince mısır unu (kıvam bağlamak için)

1 çay kaşığı tuz

250 gram Mozzarella, dil peyniri veya çeçil peyniri (tercihen az tuzlu taze beyaz taze peynir karışımı)

Tavayı yağlamak için: 2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı