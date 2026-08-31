Pankek tariflerine farklı bir dokunuş: Cachapa

Meksika ve Kolombiya mutfaklarındaki muadillerinden farklı olarak Cachapa, hamurunda un veya mısır unu ağırlığı yerine tamamen taze ve sulu tatlı mısırın kendi doğal yapısını ön plana çıkarır. Bu lezzeti benzersiz kılan; tavanın sıcaklığıyla dış yüzeyi hafif karamelize olan mısır pankekinin tatlılığı ile arasına dökülen tuzlu, uzayan peynirin (Queso de Mano) damakta kurduğu muazzam tezatlıktır.
CACHAPA TARİFİ
Malzemeler
- 4 su bardağı taze tatlı mısır tanesi (veya suyu tamamen süzülmüş kaliteli dondurulmuş/konserve mısır)
- 2 yemek kaşığı eritilmiş kaliteli tereyağı
- 2 yemek kaşığı toz şeker (mısırın tatlılığına göre ayarlanabilir)
- 1 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı süt
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası veya ince mısır unu (kıvam bağlamak için)
- 1 çay kaşığı tuz
- 250 gram Mozzarella, dil peyniri veya çeçil peyniri (tercihen az tuzlu taze beyaz taze peynir karışımı)
- Tavayı yağlamak için: 2 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı
- Mutfak robotuna taze mısır tanelerini, yumurtayı, sütü, eritilmiş tereyağını, şekeri, nişastayı ve tuzu alın. Karışım kremsi bir hal alana ama içinde hafif pütürlü mısır dokusu kalana kadar yaklaşık 1-2 dakika çekin.
- Hazırladığınız hamuru bir kasede 10 dakika dinlendirin. Kıvamı koyu bir krep veya pankek harcı gibi olmalıdır (Çok cıvık kalırsa 1 yemek kaşığı mısır unu daha ekleyebilirsiniz).
- Geniş bir döküm veya yapışmaz tavayı orta-kısık ateşte ısıtın ve biraz tereyağı ile sürün.
- Hazırladığınız mısır harcından bir büyük kepçe alıp tavaya dökün ve kaşığın arkasıyla yaklaşık 1 cm kalınlığında yuvarlak bir pankek şeklinde yayın.
- Kısık ateşte üzeri göz göz olup alt yüzeyi altın sarısı-kahverengi karamelize renge ulaşana kadar 4-5 dakika pişirin. Spatula yardımıyla dikkatlice çevirip diğer yüzünü de 3-4 dakika pişirin.
- Pişen sıcak Cachapa'nın bir yarısına bolca rendelenmiş veya dilimlenmiş eriyen peyniri cömertçe koyun. Pankek sıcakken diğer yarısını peynirin üzerine kapatıp yarım ay şekline getirin.