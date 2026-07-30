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Pastane lezzetini aratmıyor: Evde köstebek pasta tarifi

Pastane lezzetini aratmıyor: Evde köstebek pasta tarifi

30.07.2026 17:31:00
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Haber Merkezi
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Pastane lezzetini aratmıyor: Evde köstebek pasta tarifi

Çikolatalı keki, hafif kreması ve muz dolgusu ile sevilen tatlılardan biri olan köstebek pasta, hem görünümü hem de lezzetiyle çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle pastane lezzetini mutfağınıza taşıyabilirsiniz.
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Köstebek pasta, yumuşacık kakaolu kekin içerisi oyularak muz ve krema ile doldurulması, ardından kek kırıntılarıyla kaplanmasıyla hazırlanan popüler bir tatlıdır. Özel günlerde, doğum günlerinde ya da misafir sofralarında sıkça tercih edilen bu pasta, pratik yapımı ve şık sunumuyla dikkat çeker.

KÖSTEBEK PASTA İÇİN MALZEMELER

Keki için

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin

Kreması için

  • 2 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket sıvı krema

İçi için

  • 2-3 adet muz

KÖSTEBEK PASTA NASIL YAPILIR?

Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Un, kakao, kabartma tozu ve vanilini ilave ederek pürüzsüz bir kek harcı hazırlayın.

Karışımı yağlanmış yuvarlak kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Kek tamamen soğuduktan sonra orta kısmını kaşık yardımıyla dikkatlice oyun.

Krema için süt, un, nişasta ve şekeri pişirerek koyulaştırın. Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyin ve soğumaya bırakın.

Soğuyan kremaya sıvı kremayı ekleyip mikserle çırpın.

Oyulan kekin tabanına bütün muzları yerleştirin.

Hazırladığınız kremayı muzların üzerine kubbe şeklinde yayın.

Ayırdığınız kek parçalarını ufalayıp kremanın tamamını kaplayacak şekilde serpin.

Pastayı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

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