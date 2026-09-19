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Pastane lezzetini evde yakalamak isteyenlere: MasterChef şekerpare tarifi
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Pastane lezzetini evde yakalamak isteyenlere: MasterChef şekerpare tarifi

19.09.2026 18:54:00
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Haber Merkezi
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Pastane lezzetini evde yakalamak isteyenlere: MasterChef şekerpare tarifi

İrmik ve tereyağıyla hazırlanan yumuşacık hamurun soğuk şerbetle buluştuğu şekerpare, ağızda dağılan dokusuyla sofraların sevilen şerbetli tatlıları arasında yer alıyor.

Pastane lezzetini evde yakalamak isteyenlere: MasterChef şekerpare tarifi

Şerbetli tatlı denince akla gelen klasik lezzetlerden biri olan şekerpare, irmikli hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle sofralara geliyor. Tereyağı, irmik ve pudra şekeriyle hazırlanan hamur şekillendirildikten sonra fırında kızartılıyor ve birkaç dakika dinlendirildikten sonra soğuk şerbetle buluşturuluyor. Şerbetini güzelce çeken şekerpare, yumuşak dokusu ve ağızda dağılan kıvamıyla özellikle çay saatleri ve özel davet sofraları için sevilen bir seçenek oluyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tam ölçülü şekerpare tarifi...

Pastane lezzetini evde yakalamak isteyenlere: MasterChef şekerpare tarifi

ŞEKERPARE TARİFİ

Malzemeler

Şekerpare hamuru için:

  • 4 su bardağı un
  • 5 tepeleme yemek kaşığı irmik
  • 180 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

  • 3,5 su bardağı toz şeker
  • 3,5 su bardağı su
  • 2-3 damla limon suyu

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı

ŞEKERPARE YAPILIŞI

Toz şeker ve suyu tencereye alın. 

Şeker tamamen eriyip şerbet kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin. 

Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Oda sıcaklığındaki tereyağını, 2 yumurtayı, pudra şekerini ve kabartma tozunu geniş bir kaba alın. 

Malzemeleri güzelce karıştırın.

İrmiği karışıma ilave edin. 

Ardından unu kontrollü şekilde ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. 

Hamurun çok sert olmamasına dikkat edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. 

Elinizle oval şekil vererek yağlanmış fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin.

Şekerparelerin üzerine yumurta sarısı sürün. 

Çatalın tersiyle üzerlerine hafifçe şekil verin.

Önceden ısıtılmış 180 derece, fansız fırında yaklaşık 20 dakika, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin. 

Fırınların pişirme süresi değişebileceğinden kontrollü olun.

Fırından çıkan şekerpareleri 3-4 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.

Soğuyan şerbeti sıcak şekerparelerin üzerine azar azar gezdirin. 

Şerbeti tek seferde dökmek yerine yavaş yavaş eklemek, tatlıların dağılmasını önlemeye yardımcı olur.

Şekerpareleri en az 2 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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