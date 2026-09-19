Pastane lezzetini evde yakalamak isteyenlere: MasterChef şekerpare tarifi

Şerbetli tatlı denince akla gelen klasik lezzetlerden biri olan şekerpare, irmikli hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle sofralara geliyor. Tereyağı, irmik ve pudra şekeriyle hazırlanan hamur şekillendirildikten sonra fırında kızartılıyor ve birkaç dakika dinlendirildikten sonra soğuk şerbetle buluşturuluyor. Şerbetini güzelce çeken şekerpare, yumuşak dokusu ve ağızda dağılan kıvamıyla özellikle çay saatleri ve özel davet sofraları için sevilen bir seçenek oluyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tam ölçülü şekerpare tarifi...