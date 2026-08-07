Pastane lezzetini evde yakalamak isteyenlere: Sakallı poğaça tarifi

Sakallı poğaça, yumuşak hamuru ve peynirli iç harcıyla çay saatlerinde ve kahvaltı sofralarında tercih edilebilecek lezzetli bir poğaça çeşididir. Üzerini kaplayan kaşar ve maydanoz karışımı ise poğaçaya hem farklı bir görünüm hem de lezzet katar. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz sakallı poğaça tarifinin ayrıntıları...