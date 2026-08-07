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Pastane lezzetini evde yakalamak isteyenlere: Sakallı poğaça tarifi
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Pastane lezzetini evde yakalamak isteyenlere: Sakallı poğaça tarifi

7.08.2026 10:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Pastane lezzetini evde yakalamak isteyenlere: Sakallı poğaça tarifi

Görüntüsüyle sofrada dikkat çeken, yumuşacık hamuru ve bol peynirli iç harcıyla damaklarda iz bırakan sakallı poğaça tarifi, çay saatlerine nefis bir alternatif sunuyor.

Pastane lezzetini evde yakalamak isteyenlere: Sakallı poğaça tarifi

Sakallı poğaça, yumuşak hamuru ve peynirli iç harcıyla çay saatlerinde ve kahvaltı sofralarında tercih edilebilecek lezzetli bir poğaça çeşididir. Üzerini kaplayan kaşar ve maydanoz karışımı ise poğaçaya hem farklı bir görünüm hem de lezzet katar. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz sakallı poğaça tarifinin ayrıntıları...

Pastane lezzetini evde yakalamak isteyenlere: Sakallı poğaça tarifi

SAKALLI POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1,5 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı kuru maya
  • 4 su bardağı un
  • Yarım su bardağı un (yoğurmak için)
  • Yarım su bardağı ayçiçek yağı
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • Tuz

İç harcı için:

  • 6-7 yemek kaşığı krem peynir
  • 150 gram rendelenmiş beyaz peynir

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı su
  • Kenarlarını kaplamak için:
  • Yarım bağ ince kıyılmış maydanoz
  • 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

SAKALLI POĞAÇA YAPILIŞI

Ilık sütü, kuru mayayı ve toz şekeri bir kaba alıp karıştırın. 

Mayanın aktifleşmesi için yaklaşık 5 dakika bekletin.

Ayrı bir kaba unu alın ve ortasını havuz şeklinde açın. 

Ayçiçek yağı, yoğurt ve yumurtayı ekleyip karıştırın. 

Ardından mayalı karışımı ilave edin.

Tuzu ekleyerek hamuru tezgaha alın ve pürüzsüz, yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğurun.

Hamuru hafif yağlanmış kaba alıp üzerini streç filmle kapatın. 

Oda sıcaklığında yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru tezgaha alıp kısa süre yoğurun. 

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Poğaçaların üzerini kapatıp yaklaşık 10 dakika daha dinlendirin.

Yumurta sarısı ile suyu karıştırıp poğaçaların üzerine sürün. 

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan poğaçaları tamamen soğumaya bırakın. 

Bu aşama, iç harcın eriyip akmasını önlemek açısından önemlidir.

Krem peyniri ve rendelenmiş beyaz peyniri bir kapta karıştırın. 

Ayrı bir kapta ince kıyılmış maydanoz ile rendelenmiş kaşarı harmanlayın.

Soğuyan poğaçaları enlemesine ikiye kesin. 

İçlerine bolca peynirli harç sürün.

Poğaçaların kesik kenarlarını maydanozlu kaşar karışımına batırarak kaplayın.

Tüm poğaçaları aynı şekilde hazırladıktan sonra servis tabağına alın. 

Afiyet olsun!

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