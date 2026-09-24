Pastane usulü poğaça tarifi: Yumuşacık ve puf puf poğaça nasıl yapılır?

Pastanelerde satılan yumuşacık ve puf puf poğaçaların lezzetini evde yakalamak isteyenler, “Pastane usulü poğaça nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. Mayalı hamurla hazırlanan bu tarif, doğru malzeme ölçüsü ve hamurun yeterince mayalandırılmasıyla oldukça lezzetli bir sonuç veriyor. Peki, pastane usulü poğaça için hangi malzemeler gerekiyor ve nasıl yapılır? İşte adım adım pastane usulü poğaça tarifi.

PASTANE USULÜ POĞAÇA MALZEMELERİ

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

2 adet yumurta

5-6 su bardağı un

İç harcı için:

Beyaz peynir veya lor peyniri

Maydanoz

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

PASTANE USULÜ POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Ilık süt ve su geniş bir yoğurma kabına alınır. İçerisine toz şeker ve maya eklenerek karıştırılır. Maya birkaç dakika bekletildikten sonra sıvı yağ ve yumurtalar ilave edilir.

Tuz eklendikten sonra un, kontrollü şekilde karışıma eklenerek yoğrulur. Ele hafif yapışan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilmesi gerekir. Hamurun sert olmaması poğaçanın yumuşak olması açısından önemlidir.

Hazırlanan hamurun üzeri kapatılarak yaklaşık 45-60 dakika mayalanmaya bırakılır. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparılır. Hamurlar elle açılarak ortasına peynirli iç harç konulur ve kapatılır.

Şekil verilen poğaçalar yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizilir. Tepside yaklaşık 15-20 dakika daha dinlendirilir. Üzerlerine yumurta sarısı sürülüp susam veya çörek otu serpilir.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika üzerleri kızarana kadar pişirilir. Fırından çıkarılan poğaçalar kısa süre dinlendirildikten sonra servis edilir.