Pastane vitrinlerini kıskandıran pratiklik: Islak dokusuyla çikolatalı borcam pastası tarifi...

Çikolatalı pasta yapmak çoğu zaman göz korkutucu bir mutfak sınavı gibi algılanır. Pandispanyanın fırında çökmesi, kremanın topaklanması veya katların orantısız kesilmesi gibi riskler, pek çok kişiyi bu görsel şölenden alıkoyar. Ancak "Borcam Pastası" tekniği, tüm bu yapım stresini sıfıra indirerek pratikliği ve estetiği aynı tepside buluşturuyor. Kekin kalıptan çıkarılma derdi olmadan kendi kabında piştiği, içinin soğuk sütle "şoklanarak" nemlendirildiği ve pürüzsüz çikolatalı ganajın spatula bile gerektirmeden kendi kendine yayıldığı bu başyapıt, kalabalık misafir sofralarının en şık kurtarıcısı olacak....

MALZEMELER

Sünger Dokulu Kek İçin:

4 adet orta boy yumurta (Mutlaka oda sıcaklığında)

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı çok amaçlı un (Elenmiş)

3 yemek kaşığı koyu renkli kakao (Hollanda tipi)

1'er paket vanilya ve kabartma tozu

Islatmak İçin: 1,5 su bardağı buz gibi soğuk süt

İpeksi Ara Krema (Dolgu) İçin:

1 litre tam yağlı süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 adet yumurta sarısı (Bağlayıcı güç)

Krema Piştikten Sonra: 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya ve 1 paket (75 gram) sade toz krem şanti

Cam Gibi Parlak Ganaj (Zırh) İçin:

1 kutu (200 ml) sıvı krema (%35 yağlı)

160 gram kaliteli çikolata (Denge için 80 gramı bitter, 80 gramı sütlü)

ADIM ADIM YAPILIŞI VE ŞEFİN SIRLARI

Kekin puf puf kabarması için yumurtalar ve şekeri derin bir kasede, rengi tamamen açılıp köpük köpük mayonez kıvamına gelene dek (yaklaşık 5-6 dakika) mikserle çırpın. Süt ve sıvı yağı ekleyip çırpıcıyı en düşük devirde kısa bir süre daha çalıştırın.

Un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu karışıma mutlaka bir elek yardımıyla, havalandırarak ekleyin. Bu aşamadan sonra mikseri bırakın! Kuru malzemeleri sıvı harca spatula yardımıyla, alttan üste doğru "katlayarak" (fold ederek) yedirin. Böylece yumurtanın o kıymetli havası sönmez.

Harcı hafifçe yağlanmış büyük boy (yaklaşık 27x40 cm) dikdörtgen borcama dökün. Kekin ortasının tepe gibi kabarmasını önlemek için borcamı tezgaha 2-3 kez sertçe vurdurarak içindeki hava kabarcıklarını patlatın. Önceden ısıtılmış 170°C fırında, kürdan temiz çıkana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkan kekin o ilk yoğun sıcağını atması için 10 dakika bekleyin. Ardından her yerine kürdanla delikler açın ve 1,5 su bardağı soğuk sütü eşit şekilde üzerine gezdirin. Kek, sütü bir sünger gibi saniyeler içinde çekecektir.

Tencereye süt, un, nişasta, toz şeker ve yumurta sarısını alın. Tel çırpıcıyla tamamen pürüzsüz olana dek karıştırıp ocağa koyun. Göz göz olup kaynayana dek sürekli çırpın. Ocaktan alır almaz tereyağını ve vanilyayı ekleyip eritin. En büyük sır: Kremanın üzerini kabuk tutmaması için streç filmle (kremaya değecek şekilde) kapatın ve tamamen soğumaya bırakın. Krema soğuduktan sonra içine 1 paket toz krem şantiyi dökün ve mikserle 3-4 dakika çırpın. Bu işlem kremayı sıradan bir muhallebiden çıkarıp pastane usulü tok ve ipeksi bir dolguya çevirir.

Pürüzsüz hale gelen bu kremayı, sütünü çekip soğumuş olan kekin üzerine eşit bir tabaka halinde yayın. Borcamı buzdolabına kaldırın.

Sıvı kremayı ufak bir sos tavasına alın. Kritik Kural: Kremayı asla fokur fokur kaynatmayın! Sadece kenarlarından minik kabarcıklar çıkıp ısındığında (kaynama noktasına gelmeden hemen önce) ocaktan alın. İçine parçalanmış çikolataları atın ve kendi sıcağında, pürüzsüz ve parlak bir sos olana dek karıştırarak eritin.

Hazırladığınız ılık (sıcak değil) çikolatalı ganajı, borcamdaki kremanın üzerine gezdirin. Spatula kullanmanıza gerek kalmadan borcamı hafifçe sağa sola eğerek ganajın her yere dümdüz yayılmasını sağlayın. Pastayı buzdolabında en az 4-5 saat, ideal olarak bir gece dinlendirin. Kusursuz dilimler elde etmek için keserken bıçağınızı her seferinde sıcak suya batırıp temiz bir peçeteyle silmeyi unutmayın.