Pastane vitrinlerinin kıyır kıyır efsanesi: Orijinal Karaköy Poğaçası tarifi...

Özellikle demli bir bardak siyah çayın yanına eşlik edecek bu klasik lezzet özel günlerin yıldızı olmaya aday. İşte enfes Karaköy Poğaçası tarifi...

MALZEMELER

250 gram hakiki tereyağı (Mutlaka oda sıcaklığında, merhem kıvamında)

1 çay bardağı sıvı yağ (Gevrekliği artıran gizli ajan)

2 yemek kaşığı tam yağlı yoğurt

2 adet büyük boy yumurta (Birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

4 - 4,5 su bardağı çok amaçlı un (Kontrollü eklenecek)

İç Dolgu: 150 gram sert Ezine beyaz peyniri (Sulanıp hamuru delmemesi için yağlı/sert peynir şarttır)

ADIM ADIM YAPILIŞI VE ŞEFİN SIRLARI

Derin bir yoğurma kabına oda sıcaklığındaki tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu, 1 tam yumurta ile 1 yumurta akını alın. Şeker ve tuzu ekleyip elinizle veya bir çırpıcıyla tamamen krema kıvamına gelene dek (yağ topakları kalmayacak şekilde) karıştırın.

Sıvı karışımın üzerine kabartma tozunu ve unun 3 bardağını tek seferde eleyerek ekleyin. Kalan unu azar azar ilave edin.

Altın Kural: Hamuru kesinlikle avuç içinizle bastırarak, eze eze yoğurmayın! Sadece parmak uçlarınızı kullanarak, hamur toparlanıp ele yapışmayan ancak çok yumuşak bir form alana dek (en fazla 1-2 dakika) karıştırın.

Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda hafifçe açın. Ortasına sert beyaz peynir koyup, hamuru "D" şeklinde (yarım ay) kapatın. Kapattığınız uç kısımlara parmaklarınızla sıkıca bastırın, ancak poğaçanın orta göbeğine ellemeyin. Tam o tümsek göbek kısmına, bıçağın sırtıyla (keskin olmayan tarafıyla) veya elinizin kenarıyla hafifçe bastırarak enlemesine bir çizgi atın. Bu çizgi, fırında o meşhur "dudak gibi açılma/çatlama" efektini yaratacaktır.

Poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Ayırdığınız yumurta sarısını (içine bir çay kaşığı pekmez eklerseniz inanılmaz kızarır) fırçayla, hamurun yanlarına taşırmadan sadece üstlerine sürün. (Yanlara akan yumurta sarısı hamurun kabarmasını kilitler).

Önceden ısıtılmış 190°C fanlı fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri nar gibi kızarıp ortadan çatlayana dek pişirin. Fırından çıktığında çok yumuşak olacaktır; kıyır kıyır dokusunun oturması için tepside en az 15 dakika ılınmasını bekleyip servis yapın.