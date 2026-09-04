Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi: Tel tel ayrılan zeytin ezmeli açma tarifi...

Hamuru merdaneyle değil, parmak uçlarınızda tereyağıyla büyüterek o tel tel dökülen kusursuz dokuyu yakalamanın sırrı aslında çok basit. İşte enfes zeytin ezmeli açma tarifi

MALZEMELER

Pofuduk Hamuru İçin:

1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet oda sıcaklığında yumurta (Birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant kuru maya (10 gram)

Yaklaşık 5,5 - 6 su bardağı çok amaçlı un (Kontrollü eklenecek)

Katmanları ve İçi İçin:

150 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış tereyağı (Hamuru açmak için)

4-5 yemek kaşığı kaliteli siyah zeytin ezmesi (İsteğe bağlı olarak içine çok ince çekilmiş ceviz de eklenebilir)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir kaba ılık süt, ılık su, toz şeker ve instant mayayı alıp tel çırpıcıyla karıştırın. Mayanın aktifleşmesi için 5 dakika köpürmesini bekleyin.

Aktifleşen mayaya sıvı yağı, bir tam yumurtayı ve diğerinin akını ilave edin. Tuzu ve unu azar azar ekleyerek ele hafif yapışan, oldukça yumuşak ve esnek bir hamur elde edene kadar 10 dakika yoğurun. Üzerini örtüp ılık bir ortamda 45 dakika mayalandırın.

İki katına çıkan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın. Tezgaha aldığınız bezenin üzerine 1 çay kaşığı yumuşak tereyağı koyun. Parmak uçlarınızla yağı hamura yedirerek ve hamuru kenarlara doğru çekiştirerek servis tabağı büyüklüğünde incecik açın.

Açtığınız yağlı hamurun yüzeyine bir tatlı kaşığı zeytin ezmesi sürüp her yerine eşit şekilde yayın. Hamuru bir ucundan başlayarak rulo şeklinde sarın. Hazırladığınız tüm ruloları kenarda 10 dakika kadar dinlendirin (bu işlem hamura esneme payı verecektir).

Dinlenen ruloyu iki ucundan tutup zıt yönlere doğru kıvırarak burgu yapın ve iki ucunu birleştirip simit veya düğüm şeklini verin.

Açmaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürüp en az 20 dakika da tepside mayalandırın (pastane dokusunun en büyük sırrıdır). Önceden ısıtılmış 190°C fırında, altı ve üstü nar gibi kızarana dek yaklaşık 25-30 dakika pişirin.