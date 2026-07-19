Pastane vitrinlerinin yıldızı: Tam ölçülü ve çatlamayan karamelli Trileçe tarifi...

Son yıllarda Türkiye'nin en çok sevilen, 7'den 70'e herkesin favorisi haline gelen o meşhur Balkan harikası Trileçe, artık mutfağınızın da yıldızı olacak! "Acaba süngeri söner mi?", "Karameli acılaşır mı?" gibi tüm endişeleri rafa kaldıran bu tam ölçülü tarifle, dışarıda yediğiniz o pürüzsüz ve hafif lezzeti evde kusursuz bir şekilde yakalayacaksınız. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Sünger Gibi Bir Kek (Pandispanya) İçin:

5 adet yumurta (Oda sıcaklığında)

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya

Sütlü Şerbeti İçin (Üç Süt Sırrı):

3,5 su bardağı soğuk süt

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket (200 ml) sıvı krema

İpeksi Karamel Sosu İçin:

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket (200 ml) sıvı krema

Üzerinin Beyaz Katmanı İçin:

1 paket krem şanti (Yarım su bardağı soğuk süt ile çırpılmış)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir çırpma kabında oda sıcaklığındaki yumurtaları ve 1 su bardağı toz şekeri, mikserin yüksek devrinde köpük köpük olup rengi tamamen beyazlaşana kadar (yaklaşık 6-7 dakika) iyice çırpın.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek köpüren karışıma ilave edin. Bu aşamadan sonra mikser kullanmayı bırakın. Bir spatula yardımıyla harcı alttan üste doğru nazikçe katlayarak karıştırın. (Kekin sönmemesi ve fırında çökmemesi için bu adım en kritik püf noktasıdır).

Hazırladığınız harcı, tabanına yağlı kağıt serilmiş büyük boy dikdörtgen bir borcama veya fırın kabına döküp spatula ile üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 25-30 dakika (batırdığınız kürdan temiz çıkana kadar) pişirin. Fırından çıkan keki oda sıcaklığında tamamen soğumaya bırakın.

Kek soğurken şerbeti hazırlayın. Geniş bir kasede soğuk sütü, toz şekeri ve sıvı kremayı şeker tamamen eriyene kadar tel çırpıcıyla çırpın. (Şerbet kesinlikle kaynatılmayacak, soğuk olarak çiğden dökülecektir).

Küçük bir sos tavasına 1 çay bardağı şekeri eşit şekilde yayın ve kısık ateşe alın. Hiç kaşık sokmadan, sadece tavayı hafifçe sallayarak şekerin erimesini bekleyin. Şeker tamamen eriyip karamel rengini alınca tereyağını ekleyip tahta bir kaşıkla hızlıca karıştırın. Ardından sıvı kremayı ilave edin. (Krema eklenince şeker ani ısı değişimiyle önce sertleşecek, kaynadıkça tekrar pürüzsüzleşecektir). Karışım homojen bir sos kıvamı alınca ocaktan alın ve oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın.

Soğuyan kekin üzerine bir kürdan yardımıyla sık delikler açın. Hazırladığınız soğuk süt şerbetinin tamamını bir kepçe yardımıyla kekin her yerine eşit şekilde dökün. Kek, şerbeti sadece birkaç dakika içinde sünger gibi çekecektir.

Şerbeti çeken kekin üzerine, çırpıp hazırladığınız krem şantiden ince bir tabaka sürün. (Klasik çizgi süslemesi için krem şantiden 2 yemek kaşığı kadar ayırın). En üste, tamamen soğumuş olan karamel sosunu eşit şekilde yayın. Ayırdığınız az miktardaki krem şantiyi bir sıkma torbasına alıp karamelin üzerine ince uzun şeritler halinde sıkın. Bir kürdan yardımıyla çizgilere dik açıyla bir ileri, bir geri şekil vererek o meşhur Trileçe desenini oluşturun.

Tatlının lezzetlerinin birbirine tam olarak geçmesi için buzdolabında en az 3-4 saat (vaktiniz varsa bir gece) dinlendirin. İyice soğuyan ve kıvam alan tatlıyı dilimleyerek servis yapın.