Pastaneden almaya son! Evde tel tel ayrılan tahinli çörek tarifi

Tahin ve hamurun buluşmasıyla ortaya çıkan tahinli çörek, özellikle kahvaltı ve çay saatlerinde tercih edilen hamur işlerinden biri. Dışı hafif çıtır, içi yumuşak ve tahin aroması belirgin olan bu lezzeti evde hazırlamak ise sanıldığı kadar zor değil.

TAHİNLİ ÇÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

1 paket instant maya

3 yemek kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için

1 su bardağı tahin

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

TAHİNLİ ÇÖREK NASIL YAPILIR?

Öncelikle ılık süt ve suyu geniş bir yoğurma kabına alın. İçerisine maya ve şekeri ekleyerek birkaç dakika bekletin. Ardından sıvı yağı ve tuzu ilave edin.

Unu kontrollü bir şekilde karışıma ekleyerek yumuşak ve ele hafif yapışan bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat, hacmi iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru birkaç eşit parçaya bölün. Her parçayı ince olacak şekilde açın. Üzerine tahin ve sıvı yağ karışımından sürüp toz şeker ve ceviz serpiştirin.

Hamuru rulo şeklinde sarın ve ardından kendi etrafında dolayarak çörek şeklini verin. Hazırladığınız çörekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpin. Tepside yaklaşık 15-20 dakika daha dinlendirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin.