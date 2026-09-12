Pastanelerin en sevileni artık evinizde: Şambali tatlısı tarifi

İzmir ve Ege bölgesinin sokak tezgahlarından tüm Türkiye'ye yayılan Şambali (veya bilinen adıyla Şam Tatlısı), az malzemeyle devasa bir lezzet yaratmanın en güzel örneğidir. Kek veya revani gibi süngerimsi olmayan, aksine sıkı, tok ve dişe gelen yapısıyla öne çıkan bu tatlıyı benzersiz kılan; hamurunda yağ veya un bulunmaması ve üzerindeki pekmezli dokunuş sayesinde nar gibi kızarmasıdır.

ŞAMBALİ TATLISI TARİFİ

Malzemeler

500 gram iri taneli irmik (3.5 su bardağı)

1.5 su bardağı yoğurt (tercihen katı/süzme yoğurt)

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat (üzerine 3-4 damla limon sıkılmış)

1 yemek kaşığı pekmez + 2 yemek kaşığı su (üzerine sürmek için)

1 çay bardağı tuzsuz soyulmuş fıstık (tuzsuz badem de olur)

4 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı taze limon suyu

Yapılışı