Pastanelerin en sevileni artık evinizde: Şambali tatlısı tarifi

İzmir ve Ege bölgesinin sokak tezgahlarından tüm Türkiye'ye yayılan Şambali (veya bilinen adıyla Şam Tatlısı), az malzemeyle devasa bir lezzet yaratmanın en güzel örneğidir. Kek veya revani gibi süngerimsi olmayan, aksine sıkı, tok ve dişe gelen yapısıyla öne çıkan bu tatlıyı benzersiz kılan; hamurunda yağ veya un bulunmaması ve üzerindeki pekmezli dokunuş sayesinde nar gibi kızarmasıdır.
ŞAMBALİ TATLISI TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram iri taneli irmik (3.5 su bardağı)
- 1.5 su bardağı yoğurt (tercihen katı/süzme yoğurt)
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı karbonat (üzerine 3-4 damla limon sıkılmış)
- 1 yemek kaşığı pekmez + 2 yemek kaşığı su (üzerine sürmek için)
- 1 çay bardağı tuzsuz soyulmuş fıstık (tuzsuz badem de olur)
- 4 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı taze limon suyu
Yapılışı
- Şeker ve suyu tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırıp kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin. Kısık-orta ateşte şerbet koyulaşıp ağdalı bir kıvam alana kadar yaklaşık 15-20 dakika kaynatın. Şerbeti ılımaya bırakın.
- Derin bir kasede irmiği, toz şekeri, yoğurdu, kabartma tozunu ve limonla aktifleştirilmiş karbonatı karıştırın. Spatula veya elinizle tüm malzemeler bütünleşene kadar yoğurun. (Kıvamı koyu ve yapışkan olacaktır).
- Kare/dikdörtgen borcamı veya fırın tepsisini hafifçe yağlayın. Hazırladığınız yoğun harcı tepsiye dökün. Elinizi hafifçe ıslatarak harcın üzerini tamamen pürüzsüz ve eşit şekilde bastırarak düzleştirin. Tepsinin üzerini kapatıp irmiğin yoğurdu emmesi için en az 1 saat dinlendirin.
- Pekmez ile suyu karıştırın. Dinlenen hamurun üzerine fırçayla pekmezli suyu sürün. Keskin bir bıçakla hamuru tabanına tam inmeden uzun şeritler halinde çizerek porsiyon yerlerini belirleyin. Çizilen şeritlerin üzerine soyulmuş fıstıkları hafifçe bastırarak dizin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında, altı ve üstü nar gibi koyu karamel rengi alana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin.
- Fırından çıkan sıcak tatlıyı çizilen yerlerinden bu kez tabanına kadar tamamen kesin. Fırından çıktıktan 2-3 dakika sonra ılık şerbeti sıcak tatlının üzerine eşitçe dökün. Tatlının şerbeti tamamen çekmesi için en az 3-4 saat dinlendirin.