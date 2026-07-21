Patates kızartmasına farklı dokunuş: Parmesanlı ve sarımsaklı çıtır patates tarifi

Patates kızartması, hemen her sofrada sevilen lezzetlerden biri olsa da küçük dokunuşlarla çok daha özel bir hale gelebilir. Baharatlar, parmesan peyniri ve sarımsağın aromasıyla hazırlanan bu tarif; ana yemeklerin yanında, atıştırmalık olarak ya da davet sofralarında rahatlıkla servis edilebilir.

PARMESANLI VE SARIMSAKLI PATATES İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 orta boy patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

İnce kıyılmış maydanoz

PATATES KIZARTMASINA FARKLI DOKUNUŞ NASIL YAPILIR?

Patatesleri hazırlayın

Patatesleri elma dilimi veya ince parmak şeklinde doğrayın. Nişastasının azalması için 15-20 dakika soğuk suda bekletin. Ardından iyice kurulayın.

Baharatlarla harmanlayın

Patatesleri zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, toz kırmızı biber, kekik, karabiber ve tuz ile karıştırın.

Fırında veya airfryer'da pişirin

Fırında: 200 derece önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirin. Yarı sürede patatesleri çevirin.

Airfryer'da: 190 derecede 18-22 dakika pişirin ve pişirme sırasında bir kez sepeti sallayın.

SON DOKUNUŞU YAPIN

Patatesler sıcakken üzerine rendelenmiş parmesan peyniri ve ince kıyılmış maydanoz serpin. Dilerseniz birkaç damla limon suyu ekleyerek servis edin.