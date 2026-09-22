Patateslerin çimlenmesine, soğanların çürümesine son: Kışlık kiler düzeninin gizli kuralı

EZELİ DÜŞMANLIK: "ASLA AYNI SEPETE KOYMAYIN" Püf Noktası: Yapılan en büyük ve en yaygın hata bu ikiliyi aynı kapta veya üst üste saklamaktır. Soğanlar yüksek oranda etilen gazı salgılar. Bu gaz, patatesin kimyasını bozarak çok kısa sürede tomurcuklanmasına (çimlenmesine) ve buruşmasına neden olur. Patates ve soğanı sadece farklı sepetlerde değil, ideal olarak kilerin birbirine en uzak iki köşesinde muhafaza etmelisiniz.

OKSİJEN KALKANI: "PLASTİĞE VEDA, HASIR VE BEZE MERHABA" Püf Noktası: Sebzeleri marketten aldığınız naylon poşetlerde bırakmak, kendi nemlerinde boğularak terlemelerine ve anında küflenmelerine yol açar. Her ikisi de dışarıdan yoğun şekilde hava sirkülasyonuna ihtiyaç duyar. Ahşap kasalar veya bambu sepetler, içerideki nemi tahliye ederek soğanların kabuklarının tıkır tıkır kalmasını ve içten çürümemesini garanti altına alır.

KARANLIK ODA KURALI: "SOLANİN ZEHRİNİ ENGELLEMEK" Püf Noktası: Patates güneşi veya güçlü mutfak ışığını gördüğü an fotosentez yapmaya başlar, kabuğu yeşerir ve solanin adı verilen zehirli, acı bir madde üretir. Patateslerinizi mutlaka zifiri karanlıkta saklamalısınız. Üzerlerine sereceğiniz siyah veya kalın bir pamuklu bez, ışığı keserken nefes almalarına da olanak tanıyacaktır. Kritik Kural: Asla buzdolabına koymayın! Soğuk hava patatesin içindeki nişastayı hızla şekere çevirir ve kızarttığınızda anında simsiyah yanmasına neden olur.

NEM TUZAĞI: "KESE KAĞIDI VE KURULUK ŞARTI" Püf Noktası: Kilerde veya dolap altlarında oluşan ufak bir rutubet bile soğanların kök salmasına neden olur. Kasanın tabanına sereceğiniz kalın kese kağıdı veya oluklu mukavva, havadaki ekstra nemi sünger gibi çeker. Çok önemli bir diğer kural; bu sebzeleri kaba koymadan önce üzerlerindeki çamuru yıkamaya kalkmayın. Su damlası değen soğan ve patates, iki gün içinde çürümeye başlar.