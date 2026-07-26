Pazar kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti: Puf pişi tarifi

Hafta sonu kahvaltılarının en sevilen lezzetlerinden biri olan puf pişi, yumuşacık dokusu ve altın renginde kızarmış görüntüsüyle sofraların yıldızıdır. Peynir, zeytin, reçel ve sıcak çay eşliğinde servis edilen bu tarif, doğru hamur kıvamı sayesinde her seferinde kabarık pişiler hazırlamanıza yardımcı olur.

PUF PİŞİ İÇİN MALZEMELER

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Kızartmak için sıvı yağ

PUF PİŞİ NASIL YAPILIR?

Ilık süt, su, maya ve şekeri bir kapta karıştırıp 5 dakika bekletin. Ardından sıvı yağ, tuz ve unu kontrollü şekilde ekleyerek ele hafif yapışan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örterek yaklaşık 45-60 dakika mayalanmaya bırakın. Hamur iki katına çıktığında un serpilmiş tezgâha alın ve çok bastırmadan yaklaşık 1 santimetre kalınlığında açın.

Su bardağı veya yuvarlak kalıpla hamuru kesin. Şekil verdiğiniz pişileri temiz bir bez üzerinde 10-15 dakika dinlendirin.

Derin bir tavada yağı iyice kızdırın. Pişileri tek tek yağa bırakıp her iki yüzünü altın sarısı olana kadar kızartın. Fazla yağını almak için kâğıt havlu üzerine çıkarın.

PUF PİŞİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Hamurun yumuşak olması pişilerin daha iyi kabarmasını sağlar.

Yağ yeterince kızgın değilse pişiler yağ çeker.

Hamuru çok ince açmayın; yaklaşık 1 santimetre kalınlık ideal sonuç verir.

Şekil verdikten sonra kısa süre dinlendirmek pişilerin daha çok kabarmasına yardımcı olur.

Pişileri tavaya fazla doldurmadan kızartın, böylece eşit şekilde pişerler.