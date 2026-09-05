Pazar kahvaltısına nefis lezzet: Yumuşacık zeytinli poğaça tarifi

Pazar kahvaltılarında sofrayı mis gibi kokusuyla dolduracak zeytinli poğaça, yumuşacık hamuru ve nefis zeytinli iç harcıyla herkesin beğenisini kazanıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, özellikle sıcacık çay eşliğinde kahvaltı sofralarına çok yakışıyor.

ZEYTİNLİ POĞAÇA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4-5 su bardağı un

İç harcı için

1 su bardağı çekirdeği çıkarılmış zeytin

İsteğe göre beyaz peynir

İsteğe göre maydanoz

Üzeri için

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

ZEYTİNLİ POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Ilık sütü geniş bir yoğurma kabına alın. İçerisine maya ve şekeri ekleyerek birkaç dakika bekletin. Ardından sıvı yağ, yumurta ve tuzu ilave edin. Unu kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hazırladığınız hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan küçük bezeler koparın. Her bir bezeyi avucunuzun içinde açarak ortasına doğranmış zeytinlerden koyun. İsterseniz zeytinlere beyaz peynir ve ince kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz.

Hamurun kenarlarını kapatıp yuvarlayarak şekil verin. Poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin. Poğaçaları tepside yaklaşık 15 dakika daha dinlendirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan zeytinli poğaçaları birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.