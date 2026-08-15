Pazar kahvaltısının vazgeçilmezi: Yağ çekmeyen, puf puf kabaran 'anne pişisi' tarifi...

Hafta içi koşturmacasını, diyetleri ve kalori hesaplarını bir kenara bırakıp hakkını vererek kurulan o uzun pazar kahvaltılarının tam zamanı! Demli bir çayın yanına peynir, zeytin ve reçelle en çok yakışan, pazar sabahlarının o tartışmasız kokusunu mutfağa taşıyan klasik "Anne Pişisi" ile sofrayı şenlendiriyoruz.

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 tatlı kaşığı tuz

Yaklaşık 4,5 - 5 su bardağı un (Kontrollü eklenecek)

Kızartmak için: Bol miktarda sıvı yağ

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir yoğurma kabına ılık sütü, ılık suyu, mayayı ve toz şekeri alın. Çırpıcı ile hafifçe karıştırıp mayanın canlanması için yaklaşık 5 dakika bekleyin.

Sıvı karışımın üzerine tuzu ekleyin. Unu bardak bardak, azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Puf puf kabaran bir pişinin en büyük sırrı hamurunun sert olmamasıdır. Ele hafifçe yapışan, oldukça yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar elinizle iyice yoğurun.

Yoğurduğunuz hamurun üzerini streç filmle ve temiz bir bezle hava almayacak şekilde kapatın. Ilık bir ortamda, hamur iki katına çıkıp iyice kabarana kadar yaklaşık 45-60 dakika dinlendirin.

Mayalanan hamurun havasını nazikçe alarak toparlayın. Ellerinizi hafifçe sıvı yağ ile yağlayarak (açarken un kullanmayın, un kızartma yağında yanar ve kötü koku yapar) hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın. Bezeleri tezgahta parmak uçlarınızla tatlı tabağı büyüklüğünde yuvarlak açın. Tam ortalarına parmağınızla birer delik açın (Bu delik, pişinin içinin hamur kalmadan her yerinin eşit pişmesini sağlar).

Geniş ve derin bir tavaya bolca sıvı yağ koyup yağı ocakta iyice kızdırın. (Yağ yeterince kızgın olmazsa hamur anında içine yağ çeker ve ağırlaşır). Şekil verdiğiniz hamurları dikkatlice kızgın yağa bırakın.

Hamurların bir yüzü puf puf kabarıp nar gibi kızardığında bir maşa yardımıyla ters çevirip diğer yüzünü de aynı şekilde kızartın. Pişen pişileri kağıt havlu serili bir tabağa alın ve soğutmadan, peynir ve çay eşliğinde dumanı tüterken masaya getirin.