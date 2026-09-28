Pazıyı böyle deneyin! Yoğurtlu pazı borani tarifi

Yoğurtlu mezeleri sevenlerin sofralarında sık sık yer verdiği pazı borani, hem pratik hazırlanışı hem de hafif lezzetiyle öne çıkıyor. Pazının sarımsaklı yoğurtla buluştuğu bu tarif, özellikle farklı bir meze denemek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Peki pazı borani nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz pazı borani tarifi…

PAZI BORANİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 demet pazı

1 adet kuru soğan

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı süzme yoğurt

1-2 diş sarımsak

Tuz

İsteğe göre karabiber

Üzeri için zeytinyağı veya tereyağı

İsteğe göre pul biber

PAZI BORANİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle pazıları bol suyla güzelce yıkayın. Yaprakları ve sapları ayırdıktan sonra pazıları ince ince doğrayın.

Geniş bir tavaya zeytinyağını alın. Küçük küçük doğradığınız soğanı ekleyerek yumuşayana kadar kavurun. Ardından doğradığınız pazıları tavaya ilave edin.

Pazılar suyunu bırakıp yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Fazla su kaldıysa bir süre daha pişirerek suyunu çektirin. Tuz ve isteğe bağlı karabiber ekleyip ocaktan alın.

Pişen pazının ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. Ayrı bir kapta süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsağı ve bir miktar tuzu karıştırın.

Pazı tamamen soğuduğunda yoğurtlu karışımı üzerine ekleyip güzelce harmanlayın. Hazırladığınız pazı boraniyi servis tabağına alın.

Üzerine zeytinyağı gezdirebilir, pul biber serperek servis edebilirsiniz. Dilerseniz zeytinyağı yerine tereyağını kızdırıp pul biberle birlikte üzerine dökerek daha aromatik bir sunum hazırlayabilirsiniz.