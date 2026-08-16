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Pekmez ve susamın buluştuğu yöresel lezzet: Topak helvası tarifi
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Pekmez ve susamın buluştuğu yöresel lezzet: Topak helvası tarifi

16.08.2026 17:40:00
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Haber Merkezi
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Pekmez ve susamın buluştuğu yöresel lezzet: Topak helvası tarifi

Adıyaman mutfağının sevilen lezzetlerinden topak helvası, az malzemeyle hazırlanan farklı helva tarifleri arasında öne çıkıyor.

Pekmez ve susamın buluştuğu yöresel lezzet: Topak helvası tarifi

Adıyaman mutfağının dikkat çeken yöresel lezzetlerinden topak helvası, klasik helvalardan farklı hazırlanışıyla öne çıkıyor. Kavrulmuş un, susam ve pekmezin bir araya geldiği bu tarif, az malzemeyle hazırlanan pratik bir tatlı arayanlar için güzel bir seçenek sunuyor. İşte enfes tadıyla topak helvası tarifi...

Pekmez ve susamın buluştuğu yöresel lezzet: Topak helvası tarifi

TOPAK HELVASI TARİFİ

Malzemeler:

  • 50 gram tereyağı
  • 1 su bardağı un
  • 1/2 çay bardağı susam
  • 1/2 çay bardağı + 1 parmak pekmez

TOPAK HELVASI YAPILIŞI

Tereyağını tavaya alıp eritin.

Üzerine unu ekleyerek kısık ateşte, kokusu çıkıp rengi dönene kadar kavurun.

Susamı ilave edip birkaç dakika daha kavurun ve malzemeleri iyice karıştırın.

Kavrulan helvayı ocaktan alıp geniş bir kaba aktarın.

İlk sıcaklığının çıkması için kısa süre bekletin.

Helva ılıdıktan sonra pekmezi azar azar ekleyerek iyice karıştırın.

Harç toparlandığında ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle yuvarlayarak top şekli verin.

Hazırladığınız topak helvasını servis tabağına alarak ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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