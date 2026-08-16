Pekmez ve susamın buluştuğu yöresel lezzet: Topak helvası tarifi

Adıyaman mutfağının dikkat çeken yöresel lezzetlerinden topak helvası, klasik helvalardan farklı hazırlanışıyla öne çıkıyor. Kavrulmuş un, susam ve pekmezin bir araya geldiği bu tarif, az malzemeyle hazırlanan pratik bir tatlı arayanlar için güzel bir seçenek sunuyor. İşte enfes tadıyla topak helvası tarifi...