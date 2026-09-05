Peru mutfağından enfes bir lezzet: Lomo Saltado

Peru'ya göç eden Çinli işçilerin Canton wok pişirme tekniklerini Peru'nun yerel malzemeleriyle birleştirmesiyle doğan Lomo Saltado, Güney Amerika'nın en özgün lezzet füzyonlarından biridir. Yemeğin ruhu; döküm tavada veya wokta yüksek ısıda mühürlenen etin hafif isli aroması ile taze kırmızı soğan ve domatesin diriliğini koruduğu, soya soslu-ekşimsi sosun patates kızartmasıyla bütünleştiği o zengin lezzet dengesinde yatar.
LOMO SALTADO TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram dana bonfile veya kontrfile (şeritler halinde ince doğranmış)
- 3 yemek kaşığı yüksek ısıya dayanıklı sıvı yağ (ayçiçek veya kanola)
- 2 adet orta boy patates (kalın dilimlenip çıtır kızartılmış)
- 1 adet büyük boy kırmızı soğan (iri yarım ay / piyazlık doğranmış)
- 2 adet olgun domates (çekirdekleri çıkarılıp iri şeritler halinde doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 1 adet taze ají amarillo biberi (veya sarı/yeşil şili biberi - şerit doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı taze zencefil (rendelenmiş)
- 3 yemek kaşığı soya sosu
- 2 yemek kaşığı elma veya kırmızı şarap sirkesi
- 1 yemek kaşığı istiridye sosu (isteğe bağlı)
- Yarım demet taze kişniş (kıyılmış), tuz ve taze çekilmiş karabiber
Yapılışı
- İnce şerit doğranmış bonfile dilimlerini tuz, karabiber ve rendelenmiş zencefil ile harmanlayın.
- Wok tavayı veya döküm tavayı yüksek ateşte dumanı tütene kadar ısıtın. 2 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyin. Etleri tavaya atıp karıştırmadan 1 dakika kilitleyin, ardından yüksek ateşte soteleyerek dışı esmerleşene kadar toplam 2-3 dakika mühürleyip hemen bir tabağa alın.
- Aynı tavaya kalan 1 yemek kaşığı yağı ekleyin. Doğranmış kırmızı soğanları, sarımsakları ve şili biberlerini atın. Yüksek ateşte 1 dakika hızlıca çevirin (Soğanlar diriliğini kaybetmemelidir).
- Tabağa aldığınız etleri süzülen suyuyla birlikte tekrar tavaya atın. Domates şeritlerini ekleyin. Hemen ardından soya sosunu ve sirkeyi tavanın kenarlarından dökerek cızırdatın.
- Tüm malzemeleri yüksek ateşte 30 saniye hızlıca sallayarak sosla kaplayın. Ocaktan alıp kıyılmış taze kişnişi ekleyin. Önceden kızarttığınız çıtır patatesleri ya yemeğin içine atıp hafifçe harmanlayın ya da tabağın kenarına dizin.