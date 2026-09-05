Peru mutfağından enfes bir lezzet: Lomo Saltado

Peru'ya göç eden Çinli işçilerin Canton wok pişirme tekniklerini Peru'nun yerel malzemeleriyle birleştirmesiyle doğan Lomo Saltado, Güney Amerika'nın en özgün lezzet füzyonlarından biridir. Yemeğin ruhu; döküm tavada veya wokta yüksek ısıda mühürlenen etin hafif isli aroması ile taze kırmızı soğan ve domatesin diriliğini koruduğu, soya soslu-ekşimsi sosun patates kızartmasıyla bütünleştiği o zengin lezzet dengesinde yatar.

LOMO SALTADO TARİFİ

Malzemeler

500 gram dana bonfile veya kontrfile (şeritler halinde ince doğranmış)

3 yemek kaşığı yüksek ısıya dayanıklı sıvı yağ (ayçiçek veya kanola)

2 adet orta boy patates (kalın dilimlenip çıtır kızartılmış)

1 adet büyük boy kırmızı soğan (iri yarım ay / piyazlık doğranmış)

2 adet olgun domates (çekirdekleri çıkarılıp iri şeritler halinde doğranmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

1 adet taze ají amarillo biberi (veya sarı/yeşil şili biberi - şerit doğranmış)

1 tatlı kaşığı taze zencefil (rendelenmiş)

3 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı elma veya kırmızı şarap sirkesi

1 yemek kaşığı istiridye sosu (isteğe bağlı)

Yarım demet taze kişniş (kıyılmış), tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı