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Pişirme derdine son: Kefir ve chialı orman meyveli fit puding tarifi...

Pişirme derdine son: Kefir ve chialı orman meyveli fit puding tarifi...

6.10.2026 10:38:00
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Haber Merkezi
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Pişirme derdine son: Kefir ve chialı orman meyveli fit puding tarifi...

Rafine şekerin ağırlığını, nişastanın bağlayıcılığını ve ocak başında geçen süreleri tamamen sıfırlayan o mucizevi formül sahnede. Chia tohumunun sıvıyı hapseden süngerimsi yapısı, kefirin probiyotik gücü ve sıvı stevianın kalorisiz tatlılığıyla şekillenen, buzdolabında kendi kendine "pişen" Orman Meyveli Fit Puding tarifi...
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Klasik pudinglerin yoğun kıvamı genellikle nişasta ve yumurta sarısının kaynatılmasıyla elde edilirken, chia tohumu sıvı formdaki kefirle birleştiğinde enfes kıvama ulaşır. Buz gibi bir kahvenin veya şekersiz demli bir çayın yanına en çok yakışan, suçluluk hissi barındırmayan bu serin ve pratik şölenin tüm ayrıntıları...

MALZEMELER

1 su bardağı sade kefir (Hem laktik asit dengesi hem de probiyotik zenginliği için)

3 dolu yemek kaşığı chia tohumu (Doku ve yoğunluk mimarı)

5-6 damla sıvı stevia (İstenen tatlılık oranına göre artırılıp azaltılabilir)

1 çay bardağı orman meyvesi (Dondurulmuş veya taze; böğürtlen, ahududu, yaban mersini karışımı)

1 çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu (Meyvelerin rengini patlatmak için asit şoku)

1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi veya çiğ badem kırıkları

Birkaç yaprak taze nane

ADIM ADIM YAPILIŞI VE ŞEFİN SIRLARI

Derin bir kaseye kefiri alın. İçine sıvı steviayı damlatıp hafifçe karıştırın (tatlandırıcıyı sıvıya homojen şekilde yaymak esastır). Ardından chia tohumlarını ekleyin. En Kritik Şef Kuralı: Chia tohumları sıvıyla buluştuğu ilk anlarda hızla birbirine yapışıp topaklanma eğilimindedir. Tohumları ekledikten sonra bir tel çırpıcıyla veya çatalla 2-3 dakika boyunca aralıksız çırpın.

Çırptığınız karışımı 5 dakika kendi haline bırakın. Bu sürenin sonunda tohumların bir kısmı dibe çökecek, bir kısmı yüzeye çıkacaktır. Jelleşmenin eşit olması ve o pürüzsüz puding dokusunun yakalanması için karışımı tekrar 1-2 dakika şiddetle çırpın.

Dondurulmuş veya taze orman meyvelerinin yarısını küçük bir kapta çatal yardımıyla tamamen ezin (püre haline getirin). İçine limon suyunu ekleyip rengini canlandırın. Bu saf meyve püresini chia ve kefir karışımına ekleyip, pudingin rengi hafif lila/pembe bir tona dönene dek nazikçe katlayarak karıştırın (fold işlemi).

Hazırladığınız puding harcını servis edeceğiniz cam bir kuplara veya kavanozlara paylaştırın. Üzerini hava almayacak şekilde streç filmle kapatın. Chia tohumlarının içlerindeki jeli tamamen salıp sıvıyı emmesi (hidrasyonun kusursuzlaşması) için buzdolabında en az 2 saat (ideali 1 gece) dinlenmeye bırakın.

Buzdolabından çıkan puding, kalıbı ters çevirdiğinizde bile akmayacak kadar tok ve jölemsi bir kıvam almış olmalıdır. Servis etmeden hemen önce, kalan bütün orman meyvelerini en üste yerleştirin. Meyvelerin ekşiliğini dengelemek ve dokusal zıtlık yaratmak için üzerine ince bir ip halinde şekersiz fıstık ezmesi gezdirin. Taze nane yapraklarıyla taçlandırarak o serin şöleni tamamlayın.

İlgili Konular: #Kefir #puding

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