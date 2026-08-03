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Pişirmeden hazırlanıyor, lezzetiyle büyülüyor: Kahveli truffle tarifi
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Pişirmeden hazırlanıyor, lezzetiyle büyülüyor: Kahveli truffle tarifi

3.08.2026 14:54:00
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Haber Merkezi
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Pişirmeden hazırlanıyor, lezzetiyle büyülüyor: Kahveli truffle tarifi

Pişirme gerektirmeyen kahveli truffle tarifi, yoğun kahve aroması ve çikolatalı dokusuyla pratik tatlı arayanların favorisi olmaya aday. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz kahveli truffle tarifi...

Pişirmeden hazırlanıyor, lezzetiyle büyülüyor: Kahveli truffle tarifi

Kahve ve çikolatanın uyumunu sevenler için hazırlaması oldukça kolay bir tatlı olan kahveli truffle, kısa sürede şık bir ikramlığa dönüşüyor. Kedidili bisküvi, labne, çikolata ve kahvenin buluştuğu bu tarif, özellikle çay ve kahve saatlerinde sunulabilecek pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Üstelik fırın kullanmadan hazırlanmasıyla zamandan da kazandırıyor. Peki, kahveli truffle nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım tarifi...

Pişirmeden hazırlanıyor, lezzetiyle büyülüyor: Kahveli truffle tarifi

KAHVELİ TRUFFLE TARİFİ

Malzemeler

Kahveli truffle için:

  • 24 adet kedidili bisküvi
  • 120 gram çikolata
  • 100 gram labne peyniri
  • 80 ml sıcak su
  • 1,5 tatlı kaşığı granül kahve

Üzeri için:

  • 160 gram bitter veya sütlü çikolata

KAHVELİ TRUFFLE YAPILIŞI

Kedidili bisküvileri mutfak robotunda un haline gelene kadar çekin.

Granül kahveyi sıcak suyla karıştırarak tamamen eritin.

Kahveli karışımı 120 gram çikolatanın üzerine dökün ve çikolata eriyene kadar karıştırın.

Bisküvi kırıntılarını, kahveli çikolatayı ve labne peynirini geniş bir kaba alın. Homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak toplar oluşturun.

Kaplama için ayırdığınız 160 gram çikolatayı benmari usulü eritin.

Truffle toplarını eritilmiş çikolataya batırarak tamamen kaplayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Çikolatanın sertleşmesi için buzdolabında dinlendirin.

Dilerseniz kahveli truffle'ları kakao, file fındık veya beyaz çikolata ile süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

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