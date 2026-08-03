Pişirmeden hazırlanıyor, lezzetiyle büyülüyor: Kahveli truffle tarifi

Kahve ve çikolatanın uyumunu sevenler için hazırlaması oldukça kolay bir tatlı olan kahveli truffle, kısa sürede şık bir ikramlığa dönüşüyor. Kedidili bisküvi, labne, çikolata ve kahvenin buluştuğu bu tarif, özellikle çay ve kahve saatlerinde sunulabilecek pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Üstelik fırın kullanmadan hazırlanmasıyla zamandan da kazandırıyor. Peki, kahveli truffle nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım tarifi...