Portekiz Saray Mutfağının İmzası: Serradura

Sütlü tatlı denince akla gelen klasik muhallebi veya sütlaç tariflerinin dışına çıkmak isteyenler için Portekiz mutfağına ait Serradura, mükemmel bir seçenektir. İsmini Portekizce "testere tozu" anlamına gelen kelimeden alır; bunun sebebi incecik çekilmiş bisküvi katmanlarının ahşap tozunu andıran görsel şıklığıdır. Pişirme gerektirmeyen bu tatlı, yoğunlaştırılmış sütün kremsi dokusuyla buluşarak damakta dondurma hissi bırakan hafif bir lezzet sunar.

SERRADURA TARİFİ

Malzemeler

400 ml soğuk sıvı krema (en az %35 yağlı)

200 g tatlandırılmış yoğunlaştırılmış süt (kondanse süt / condensed milk)

1 paket Petibör bisküvi (yaklaşık 200 g)

1 paket vanilin veya 1 tatlı kaşığı sıvı vanilya özütü

Süslemek için: İnce kıyılmış kavrulmuş fındık veya rendelenmiş çikolata (isteğe bağlı)

Yapılışı