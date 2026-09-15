Portekiz Saray Mutfağının İmzası: Serradura

Sütlü tatlı denince akla gelen klasik muhallebi veya sütlaç tariflerinin dışına çıkmak isteyenler için Portekiz mutfağına ait Serradura, mükemmel bir seçenektir. İsmini Portekizce "testere tozu" anlamına gelen kelimeden alır; bunun sebebi incecik çekilmiş bisküvi katmanlarının ahşap tozunu andıran görsel şıklığıdır. Pişirme gerektirmeyen bu tatlı, yoğunlaştırılmış sütün kremsi dokusuyla buluşarak damakta dondurma hissi bırakan hafif bir lezzet sunar.
SERRADURA TARİFİ
Malzemeler
- 400 ml soğuk sıvı krema (en az %35 yağlı)
- 200 g tatlandırılmış yoğunlaştırılmış süt (kondanse süt / condensed milk)
- 1 paket Petibör bisküvi (yaklaşık 200 g)
- 1 paket vanilin veya 1 tatlı kaşığı sıvı vanilya özütü
- Süslemek için: İnce kıyılmış kavrulmuş fındık veya rendelenmiş çikolata (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Bisküvileri mutfak robotundan geçirerek un gibi incecik (testere tozu kıvamına gelene kadar) çekin.
- Derin ve soğuk bir karıştırma kabına buzdolabından çıkardığınız soğuk sıvı kremayı alın. Mikser yardımıyla katılaşana ve tepe oluşturana kadar (yaklaşık 3-4 dakika) çırpın.
- Kabaran kremanın üzerine vanilini ve tatlandırılmış yoğunlaştırılmış sütü azar azar ekleyin. Spatula yardımıyla aşağıdan yukarıya doğru nazikçe karıştırarak (söndürmeden) pürüzsüz bir krema elde edin.
- Servis kuplarının veya bardaklarının tabanına 2 yemek kaşığı çekilmiş bisküvi serpin. Üzerine bir sıkma torbası veya kaşık yardımıyla hazırladığınız sütlü kremadan ekleyin. Kuplar dolana kadar bir kat bisküvi, bir kat krema olacak şekilde katmanları tekrarlayın. (En üst katmanın bisküvi olması gelenekseldir.)
- Hazırladığınız kupların üzerini kapatıp buzdolabında en az 3-4 saat (mümkünse bir gece) soğutun. Servis öncesinde üzerini kavrulmuş fındık veya taze nane yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.