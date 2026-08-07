Pratik akşam yemeği arayanlara: Tavada ıspanaklı turta tarifi

Ispanaklı tarifleri sevenler için farklı bir seçenek olan tavada ıspanaklı turta, kolay hazırlanmasıyla özellikle yoğun günlerde sofraya lezzetli bir dokunuş katıyor. Ispanaklı ve peynirli iç harcın hamurla buluştuğu bu tarif, tavada pişirilerek hazırlanıyor. Yanında yoğurt veya mevsim salatasıyla servis edildiğinde doyurucu bir akşam yemeğine dönüşebilen tavada ıspanaklı turta, çay saatlerinde de tercih edilebilir. İşte nefis tavada ıspanaklı turta tarifi...