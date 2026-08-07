Pratik akşam yemeği arayanlara: Tavada ıspanaklı turta tarifi

Ispanaklı tarifleri sevenler için farklı bir seçenek olan tavada ıspanaklı turta, kolay hazırlanmasıyla özellikle yoğun günlerde sofraya lezzetli bir dokunuş katıyor. Ispanaklı ve peynirli iç harcın hamurla buluştuğu bu tarif, tavada pişirilerek hazırlanıyor. Yanında yoğurt veya mevsim salatasıyla servis edildiğinde doyurucu bir akşam yemeğine dönüşebilen tavada ıspanaklı turta, çay saatlerinde de tercih edilebilir. İşte nefis tavada ıspanaklı turta tarifi...
TAVADA ISPANAKLI TURTA TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 2 su bardağı un
- Yarım çay kaşığı tuz
- 4 yemek kaşığı soğuk tereyağı
- 5-6 yemek kaşığı soğuk su
Ispanaklı iç harcı için:
- 500 gram ıspanak
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 150 gram beyaz peynir
- 2 adet yumurta
- Yarım su bardağı süt
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı tuz
- İsteğe bağlı pul biber
Üzeri için:
- 50 gram rendelenmiş kaşar peyniri
TAVADA ISPANAKLI TURTA YAPILIŞI
Un ve tuzu geniş bir kaba alın.
Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla karıştırarak kumlu bir kıvam elde edin.
Soğuk suyu azar azar ekleyerek hamuru toparlayın.
Fazla yoğurmadan pürüzsüz bir hamur hazırlayın.
Hamuru streç filme sarıp buzdolabında yaklaşık 20 dakika dinlendirin.
Ispanakları iyice yıkayıp doğrayın.
Soğanı küçük küpler halinde kesin.
Tavaya zeytinyağını alın ve soğanı yumuşayana kadar kavurun.
Ispanakları ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin.
Ardından ocaktan alıp ılınmaya bırakın.
Ayrı bir kapta yumurta, süt ve beyaz peyniri karıştırın.
Tuz ve karabiberi ekleyin.
Ilınan ıspanaklı harcı da karışıma ilave edip harmanlayın.
Dinlenen hamuru tavadan biraz daha büyük olacak şekilde açın.
Fırına girebilen yapışmaz bir tavaya yerleştirin ve kenarlarını hafifçe yukarı kaldırın.
Hazırladığınız ıspanaklı iç harcı hamurun üzerine eşit şekilde yayın.
Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.
Tavayı kısık ateşe alın ve kapağını kapatın.
Hamurun tabanı kızarana, iç harç da tamamen pişene kadar kontrollü şekilde pişirin.
Üst kısmının da kızarmasını isterseniz tavayı fırına alabilirsiniz.
Bunun için kullandığınız tavanın fırına girmeye uygun olduğundan emin olun.
Pişen turtayı birkaç dakika dinlendirin.
Dilimleyerek sıcak veya ılık servis edin.
Afiyet olsun!