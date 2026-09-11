Pratik olmasının yanında çok lezzetli: Kremalı mantarlı makarna

Eve yorgun dönülen akşamların en hızlı, en doyumsuz ve en havalı kurtarıcısıdır kremalı mantarlı makarna. Mantarın o kendine has aroması, sarımsak ve yoğun kremayla birleştiğinde makarnanın her deliğine işler. Dışarıda yüksek fiyatlara yediğiniz o gurme makarnaları evde çok daha pratik ve lezzetli bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
KREMALI MANTARLI MAKARNA TARİFİ
Malzemeler
- 1 paket makarna (Penne / Kalem veya Fettuccine)
- 400 gram kültür veya kestane mantarı (yıkanmadan nemli bezle silinmiş, doğranmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 1 kutu sıvı krema (200 ml)
- Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar veya parmesan peyniri
- 1 çay bardağı makarna haşlama suyu (sosun kıvamı için)
- 1'er çay kaşığı tuz, taze çekilmiş karabiber ve kekik
- İsteğe bağlı: İnce kıyılmış maydanoz
Yapılışı
- Bol tuzlu kaynar suda makarnayı paket üzerindeki süreden 1-2 dakika daha az (hafif dişe gelir şekilde) haşlayın. Süzmeden önce haşlama suyundan 1 çay bardağı kenara ayırın.
- Geniş bir tavayı yüksek ateşte ısıtın. Yağları dökün ve doğranmış mantarları atın. Mantarları suyunu salıp tekrar çekene ve esmerleşene kadar yüksek ateşte 5-6 dakika soteleyin.
- Mantarlar renk alınca kıyılmış sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar 1 dakika kavurun. Karabiber, kekik ve tuzu ilave edin.
- Sıvı kremayı ve ayırdığınız 1 çay bardağı sıcak makarna suyunu tavaya dökün. Orta ateşte sos hafifçe tıkırdayıp koyulaşana kadar 2-3 dakika pişirin.
- Haşlanıp süzülen makarnaları doğrudan sos tavasına atın. Rendelenmiş peyniri ekleyip tüm makarna sosla kaplanana kadar 1-2 dakika karıştırarak çektirin.