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Pratik olmasının yanında çok lezzetli: Kremalı mantarlı makarna

Pratik olmasının yanında çok lezzetli: Kremalı mantarlı makarna

11.09.2026 12:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Pratik olmasının yanında çok lezzetli: Kremalı mantarlı makarna

Soteleşmiş taze kültür mantarlarının sarımsak, krema ve rendelenmiş kaşarla harmanlanarak haşlanmış makarnayla buluştuğu; 15 dakikada hazırlanan restorant lezzetinde nefis bir makarnadır.

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Eve yorgun dönülen akşamların en hızlı, en doyumsuz ve en havalı kurtarıcısıdır kremalı mantarlı makarna. Mantarın o kendine has aroması, sarımsak ve yoğun kremayla birleştiğinde makarnanın her deliğine işler. Dışarıda yüksek fiyatlara yediğiniz o gurme makarnaları evde çok daha pratik ve lezzetli bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

KREMALI MANTARLI MAKARNA TARİFİ

Malzemeler

  • 1 paket makarna (Penne / Kalem veya Fettuccine)
  • 400 gram kültür veya kestane mantarı (yıkanmadan nemli bezle silinmiş, doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 diş sarımsak (ince kıyılmış)
  • 1 kutu sıvı krema (200 ml)
  • Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar veya parmesan peyniri
  • 1 çay bardağı makarna haşlama suyu (sosun kıvamı için)
  • 1'er çay kaşığı tuz, taze çekilmiş karabiber ve kekik
  • İsteğe bağlı: İnce kıyılmış maydanoz

Yapılışı

  1. Bol tuzlu kaynar suda makarnayı paket üzerindeki süreden 1-2 dakika daha az (hafif dişe gelir şekilde) haşlayın. Süzmeden önce haşlama suyundan 1 çay bardağı kenara ayırın.
  2. Geniş bir tavayı yüksek ateşte ısıtın. Yağları dökün ve doğranmış mantarları atın. Mantarları suyunu salıp tekrar çekene ve esmerleşene kadar yüksek ateşte 5-6 dakika soteleyin.
  3. Mantarlar renk alınca kıyılmış sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar 1 dakika kavurun. Karabiber, kekik ve tuzu ilave edin.
  4. Sıvı kremayı ve ayırdığınız 1 çay bardağı sıcak makarna suyunu tavaya dökün. Orta ateşte sos hafifçe tıkırdayıp koyulaşana kadar 2-3 dakika pişirin.
  5. Haşlanıp süzülen makarnaları doğrudan sos tavasına atın. Rendelenmiş peyniri ekleyip tüm makarna sosla kaplanana kadar 1-2 dakika karıştırarak çektirin.
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