Pratik olmasının yanında çok lezzetli: Kremalı mantarlı makarna

Eve yorgun dönülen akşamların en hızlı, en doyumsuz ve en havalı kurtarıcısıdır kremalı mantarlı makarna. Mantarın o kendine has aroması, sarımsak ve yoğun kremayla birleştiğinde makarnanın her deliğine işler. Dışarıda yüksek fiyatlara yediğiniz o gurme makarnaları evde çok daha pratik ve lezzetli bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

KREMALI MANTARLI MAKARNA TARİFİ

Malzemeler

1 paket makarna (Penne / Kalem veya Fettuccine)

400 gram kültür veya kestane mantarı (yıkanmadan nemli bezle silinmiş, doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

1 kutu sıvı krema (200 ml)

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar veya parmesan peyniri

1 çay bardağı makarna haşlama suyu (sosun kıvamı için)

1'er çay kaşığı tuz, taze çekilmiş karabiber ve kekik

İsteğe bağlı: İnce kıyılmış maydanoz

Yapılışı