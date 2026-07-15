Pratik ve çıtır atıştırmalık: Kabak tempura tarifi

Japon mutfağının dünyaca ünlü pişirme tekniklerinden biri olan tempura, sebzeleri hafif ve çıtır bir kaplamayla buluşturarak bambaşka bir lezzete dönüştürüyor. Kabak tempura ise taptaze kabakların sodalı tempura harcına bulanıp altın sarısı olana kadar kızartılmasıyla hazırlanan, hem hafif hem de oldukça lezzetli bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor. İşte çıtır çıtır kabak tempura tarifi...