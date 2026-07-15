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Pratik ve çıtır atıştırmalık: Kabak tempura tarifi
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Pratik ve çıtır atıştırmalık: Kabak tempura tarifi

15.07.2026 00:14:00
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Haber Merkezi
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Pratik ve çıtır atıştırmalık: Kabak tempura tarifi

Dışı incecik çıtır kaplaması, içi yumuşacık dokusuyla hazırlanan kabak tempura, pratik ve farklı lezzet arayanlar için sofralara Japon mutfağından nefis bir dokunuş getiriyor. İşte çıtır çıtır kabak tempura tarifi...

Pratik ve çıtır atıştırmalık: Kabak tempura tarifi

Japon mutfağının dünyaca ünlü pişirme tekniklerinden biri olan tempura, sebzeleri hafif ve çıtır bir kaplamayla buluşturarak bambaşka bir lezzete dönüştürüyor. Kabak tempura ise taptaze kabakların sodalı tempura harcına bulanıp altın sarısı olana kadar kızartılmasıyla hazırlanan, hem hafif hem de oldukça lezzetli bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor. İşte çıtır çıtır kabak tempura tarifi...

Pratik ve çıtır atıştırmalık: Kabak tempura tarifi

KABAK TEMPURA TARİFİ

Malzemeler

Kabak tempura için:

  • 2 adet kabak
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı toz şeker
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 şişe buz gibi soda
  • 1 su bardağı sıvı yağ (kızartmak için)

Tarator sosu için:

  • 2 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı mayonez
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı ince doğranmış ceviz içi
  • 1 çay kaşığı tuz

KABAK TEMPURA YAPILIŞI

Kabakları yıkayıp halka şeklinde doğrayın.

İsterseniz orta kısımlarını bir oyacak ya da şişe kapağı yardımıyla çıkararak halka görünümü elde edin.

Bir karıştırma kabında yumurta sarısı, tuz ve toz şekeri çırpın.

Un ve kabartma tozunu ekleyin.

Ardından buz gibi sodayı ilave ederek fazla çırpmadan hafif pütürlü bir tempura harcı hazırlayın.

Kabak dilimlerini hazırladığınız harca bulayın.

Kızgın yağda her iki tarafı altın sarısı renk alana kadar kızartın.

Fazla yağını süzmesi için kağıt havlu üzerine alın.

Tarator sosu için galeta unu, süzme yoğurt, mayonez, ezilmiş sarımsak, limon suyu, ceviz ve tuzu karıştırın.

Kabak tempuraları sıcak olarak tarator sos eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun!

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