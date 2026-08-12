Pratik ve enfes lezzet: Çökerme kebabı

Ege ve Doğu Akdeniz lezzetlerinden sonra rotayı Güney Ege’ye çevirdiğimizde karşımıza çıkan Çökertme Kebabı, tezat dokuların mükemmel uyumunu sunar. Bu yemeği benzersiz kılan; en alttaki patateslerin kütür kütür çıtırlığı, ortadaki yoğurdun serinletici kremsiliği ve en üstteki marineli etin sulu, yumuşak dokusunun aynı lokmada buluşmasıdır. Doğru marinasyon ve patates kesim tekniğiyle evde restoran kalitesinde hazırlanabilir.
ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram dana bonfile veya kontrfile (jülyen/uzun ince şerit doğranmış)
- 1 adet rendelenmiş kuru soğanın suyu
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay kaşığı kekik, karabiber, pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz (eti pişirirken eklenecek)
- 4 adet büyük boy patates
- Kızartmak için bol sıvı yağ
- 2 su bardağı süzme yoğurt
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- Bir çimdik tuz
- Tereyağlı Kırmızı Sos:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 adet rendelenmiş domates
- Yarım çay bardağı sıcak su
- 1 tatlı kaşığı pul biber
Yapılışı
- Jülyen doğranmış etleri soğan suyu, zeytinyağı, süt, kekik ve karabiber ile karıştırın. Kabın üzerini kapatıp buzdolabında en az 2 saat (tercihen 1 gece) dinlendirin.
- Patatesleri soyun ve bıçakla veya mandolin rende ile kibrit çöpü inceliğinde doğrayın. Nişastasını atması için soğuk suda 15 dakika bekletin, ardından tamamen kurulayın.
- Süzme yoğurdu ezilmiş sarımsak ve az miktarda tuz ile pürüzsüzleşene kadar çırpın.
- Küçük bir sos tavasında tereyağını eritin. Salçayı ve rendelenmiş domatesi ekleyip 2-3 dakika kavurun. Sıcak suyu ve pul biberi ilave edip sos kıvam alana kadar kısık ateşte pişirin.
- Kuruladığınız kibrit patatesleri kızgın bol yağda azar azar atarak altın sarısı ve çıtır olana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp sıcağıyla hafifçe tuzlayın.
- Geniş ve döküm bir tavayı yüksek ateşte iyice kızdırın. Marinasyondan çıkardığınız etleri tavaya alın. Yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar hızlıca soteleyin. Pişmeye yakın tuzunu ekleyip ocaktan alın.
- Geniş bir servis tabağının tabanına çıtır kibrit patatesleri yayın. Üzerine sarımsaklı süzme yoğurdu gezdirin. Yoğurdun üzerine sıcak sote etleri dizin. En üste tereyağlı domates sosunu dökün.