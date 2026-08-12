Pratik ve enfes lezzet: Çökerme kebabı

Ege ve Doğu Akdeniz lezzetlerinden sonra rotayı Güney Ege’ye çevirdiğimizde karşımıza çıkan Çökertme Kebabı, tezat dokuların mükemmel uyumunu sunar. Bu yemeği benzersiz kılan; en alttaki patateslerin kütür kütür çıtırlığı, ortadaki yoğurdun serinletici kremsiliği ve en üstteki marineli etin sulu, yumuşak dokusunun aynı lokmada buluşmasıdır. Doğru marinasyon ve patates kesim tekniğiyle evde restoran kalitesinde hazırlanabilir.

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Malzemeler

500 gram dana bonfile veya kontrfile (jülyen/uzun ince şerit doğranmış)

1 adet rendelenmiş kuru soğanın suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı kekik, karabiber, pul biber

1 tatlı kaşığı tuz (eti pişirirken eklenecek)

4 adet büyük boy patates

Kızartmak için bol sıvı yağ

2 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Bir çimdik tuz

Tereyağlı Kırmızı Sos:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet rendelenmiş domates

Yarım çay bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı pul biber

Yapılışı