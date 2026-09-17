Pratik ve farklı kahvaltılık arayanlara: Peynirli ve otlu pankek tarifi

Pankek denince akla genellikle tatlı tarifler gelse de bu kez hamur peynir ve taze otlarla buluşuyor. Un, süt ve yumurtayla hazırlanan pankek hamuruna labne, beyaz peynir, dereotu ve maydanoz ekleniyor. Tavada kısa sürede pişirilen peynirli ve otlu tuzlu pankek, yumuşak dokusu ve doyurucu lezzetiyle kahvaltı sofralarında farklı bir seçenek sunuyor. İşte enfes tadıyla peynirli ve otlu pankek tarifi...