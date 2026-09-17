Pratik ve farklı kahvaltılık arayanlara: Peynirli ve otlu pankek tarifi

Pankek denince akla genellikle tatlı tarifler gelse de bu kez hamur peynir ve taze otlarla buluşuyor. Un, süt ve yumurtayla hazırlanan pankek hamuruna labne, beyaz peynir, dereotu ve maydanoz ekleniyor. Tavada kısa sürede pişirilen peynirli ve otlu tuzlu pankek, yumuşak dokusu ve doyurucu lezzetiyle kahvaltı sofralarında farklı bir seçenek sunuyor. İşte enfes tadıyla peynirli ve otlu pankek tarifi...
PEYNİRLİ VE OTLU PANKEK TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- 1 yumurta
- Yarım paket kabartma tozu
- 2 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı labne veya krem peynir
- Bir parça beyaz peynir
- Birkaç dal dereotu
- Birkaç dal maydanoz
- Tavayı yağlamak için az miktarda sıvı yağ
PEYNİRLİ VE OTLU PANKEK YAPILIŞI
Unu ve kabartma tozunu geniş bir karıştırma kabına alın.
Tuzu ekleyip karıştırın.
Ortasını açarak yumurtayı kırın.
Sütü ekleyip tel çırpıcıyla pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Labneyi veya krem peyniri hazırladığınız karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.
Labnenin tamamen karışması için gerekirse kısa süre blenderdan geçirebilirsiniz.
Beyaz peyniri elinizle ufalayın.
Dereotu ve maydanozu ince ince doğrayarak hamura ekleyin.
Tüm malzemeyi spatula yardımıyla nazikçe karıştırın.
Yapışmaz bir tavayı çok az sıvı yağ ile yağlayıp ısıtın.
Hamurdan yaklaşık iki yemek kaşığı kadar alarak tavaya dökün.
Üzerinde gözenekler oluşmaya ve alt kısmı pişmeye başladığında pankeki çevirin.
Pankekin diğer tarafını da kısa süre pişirdikten sonra tavadan alın.
Kalan hamuru da aynı şekilde pişirerek tüm pankekleri hazırlayın.
Pankekleri sıcak veya ılık olarak servis edin.
Afiyet olsun!