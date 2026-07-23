Pratik ve leziz: Rafine şekersiz sufle tarifi

Tahin ve tatlı uyumu, Türk mutfağının en köklü lezzet çiftlerinden biridir. Bu tarif, geleneksel sufle tekniğini un ve rafine şeker kullanmadan tamamen sağlıklı malzemelerle yeniden yorumlar. Tahinin doğal yağlı yapısı ve yoğun kıvamı, unun yerini tutarak tatlıya gövdeli bir yapı kazandırır. Yumurta beyazlarının çırpılarak kabartılması ise sufleye o meşhur pofuduk ve fırından çıktığında kabaran ikonik formunu verir. İster çay saatlerinde ister akşam tatlı krizlerinde 15 dakikada hazırlayabileceğiniz son derece pratik ve nefis bir reçetedir.

TAHİNLİ SUFLE TARİFİ

Malzemeler

1 çay bardağı çifte kavrulmuş tahin

1 adet bütün yumurta + 1 adet yumurta beyazı (oda sıcaklığında)

3 yemek kaşığı süzme bal (veya akçaağaç şurubu / elma suyu konsantresi)

1 çay kaşığı vanilya özütü veya 1 çimdik toz vanilya

Bir çimdik tuz (yumurta beyazını kabartmak ve tatlılığı dengelemek için)

Sufle kaplarını yağlamak için 1 çay kaşığı tereyağı veya hindistan cevizi yağı

Üzeri için iri kıyılmış ceviz veya susam

Yapılışı