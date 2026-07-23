Pratik ve leziz: Rafine şekersiz sufle tarifi

Tahin ve tatlı uyumu, Türk mutfağının en köklü lezzet çiftlerinden biridir. Bu tarif, geleneksel sufle tekniğini un ve rafine şeker kullanmadan tamamen sağlıklı malzemelerle yeniden yorumlar. Tahinin doğal yağlı yapısı ve yoğun kıvamı, unun yerini tutarak tatlıya gövdeli bir yapı kazandırır. Yumurta beyazlarının çırpılarak kabartılması ise sufleye o meşhur pofuduk ve fırından çıktığında kabaran ikonik formunu verir. İster çay saatlerinde ister akşam tatlı krizlerinde 15 dakikada hazırlayabileceğiniz son derece pratik ve nefis bir reçetedir.
TAHİNLİ SUFLE TARİFİ
Malzemeler
- 1 çay bardağı çifte kavrulmuş tahin
- 1 adet bütün yumurta + 1 adet yumurta beyazı (oda sıcaklığında)
- 3 yemek kaşığı süzme bal (veya akçaağaç şurubu / elma suyu konsantresi)
- 1 çay kaşığı vanilya özütü veya 1 çimdik toz vanilya
- Bir çimdik tuz (yumurta beyazını kabartmak ve tatlılığı dengelemek için)
- Sufle kaplarını yağlamak için 1 çay kaşığı tereyağı veya hindistan cevizi yağı
- Üzeri için iri kıyılmış ceviz veya susam
Yapılışı
- 2 adet standart sufle kabının (ramekin) içini tereyağı veya hindistan cevizi yağı ile iyice yağlayın. Yağlanan kapların içine çok az susam serpiştirip kabı sallayarak kenarlarına yapışmasını sağlayabilirsiniz (Bu işlem suflenin yukarı doğru rahatça tırmanmasına yardımcı olur).
- Bir kapta tahini, balı, 1 adet yumurta sarısını ve vanilyayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıcıyla karıştırın.
- Ayrı, tamamen kuru ve temiz bir kapta 2 adet yumurta beyazını bir çimdik tuz ile mikserin yüksek devrinde köpük köpük olup, kabı ters çevirdiğinizde akmayacak "kar kütlesi" (köpük) kıvamına gelene kadar çırpın.
- Kabaran yumurta beyazının üçte birini tahinli karışıma ekleyip spatulayla hızlıca karıştırarak kıvamı yumuşatın. Kalan yumurta beyazlarını ise iki seferde ekleyerek, söndürmemek için aşağıdan yukarıya doğru nazikçe katlayarak (folding yöntemiyle) homojen bir harç elde edin.
- Hazırladığınız köpüksü harcı eşit şekilde sufle kaplarına paylaştırın. Kapların üstünde yaklaşık 1 parmak boşluk bırakın. Üzerine dilerseniz kıyılmış ceviz parçaları serpiştirin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında (alt-üst ayarda), yaklaşık 9-11 dakika pişirin.