Pratik ve leziz: Sufle tarifi

Mutfak literatüründe sufle, genellikle karmaşık ve riskli bir tatlı olarak bilinir. Ancak bu tarif, aslında klasik "Soufflé"den ziyade, dışı kek içi akışkan kalan "Lava Cake" disiplinine dayanır ve ev mutfaklarında başarı oranı çok daha yüksektir. Bu tarifi özel kılan, fırın ısısı ve süresi arasındaki hassas dengedir.

SUFLE TARİFİ

Malzemeler

120 gram kaliteli bitter çikolata (%70 kakao oranı önerilir, iri kıyılmış)

60 gram tereyağı (yaklaşık 2 yemek kaşığı tepeleme)

2 adet bütün yumurta + 1 adet yumurta sarısı (oda sıcaklığında)

3 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya özütü veya 1 çimdik toz vanilya

Yarım çay kaşığı karbonat (kabarmayı garantilemek için)

Bir çimdik tuz (tatlılığı dengelemek için)

3 yemek kaşığı silme un

Sufle kaplarını (ramekin) yağlamak için tereyağı ve kaplamak için kakao

Pudra şekeri

Taze ahududu veya yaban mersini

Yapılışı