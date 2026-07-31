Pratik ve leziz: Sufle tarifi

Mutfak literatüründe sufle, genellikle karmaşık ve riskli bir tatlı olarak bilinir. Ancak bu tarif, aslında klasik "Soufflé"den ziyade, dışı kek içi akışkan kalan "Lava Cake" disiplinine dayanır ve ev mutfaklarında başarı oranı çok daha yüksektir. Bu tarifi özel kılan, fırın ısısı ve süresi arasındaki hassas dengedir.
SUFLE TARİFİ
Malzemeler
- 120 gram kaliteli bitter çikolata (%70 kakao oranı önerilir, iri kıyılmış)
- 60 gram tereyağı (yaklaşık 2 yemek kaşığı tepeleme)
- 2 adet bütün yumurta + 1 adet yumurta sarısı (oda sıcaklığında)
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı vanilya özütü veya 1 çimdik toz vanilya
- Yarım çay kaşığı karbonat (kabarmayı garantilemek için)
- Bir çimdik tuz (tatlılığı dengelemek için)
- 3 yemek kaşığı silme un
- Sufle kaplarını (ramekin) yağlamak için tereyağı ve kaplamak için kakao
- Pudra şekeri
- Taze ahududu veya yaban mersini
Yapılışı
- 2 adet standart sufle kabının (ramekin) içini yumuşamış tereyağı ile tabandan yukarıya doğru tek yönde fırçalayarak iyice yağlayın. Kabın içine kakao serpiştirip kabı sallayarak kenarlarına yapışmasını sağlayın. (Bu işlem suflenin yukarı doğru rahatça tırmanmasına yardımcı olur). Kapları buzdolabına alın.
- Kıyılmış bitter çikolata ve tereyağını, altı kaynamayan ama sıcak su dolu bir tencerenin üzerine yerleştirilmiş ısıya dayanıklı bir kasede (benmari usulü) eritin. Tamamen eridiğinde karıştırıp pürüzsüz hale getirin ve ocaktan alıp ılımaya bırakın.
- Ayrı bir derin kasede 2 tam yumurta, 1 yumurta sarısı ve toz şekeri mikserin yüksek devrinde, karışım açık sarı renk alıp tamamen kabarana ve kremsi bir dokuya ulaşana kadar yaklaşık 3-4 dakika çırpın. Vanilya ve tuzu ekleyin.
- Kabarmış yumurta harcına, ılıyan çikolatalı karışımı ekleyin. Spatula ile söndürmemek için aşağıdan yukarıya doğru nazikçe katlayarak (folding yöntemiyle) homojen bir harç elde edin.
- Unu ve karbonatı çikolatalı karışıma eleyerek ekleyin. Yine spatula ile un kaybolana kadar çok nazikçe karıştırın.
- Hazırladığınız köpüksü harcı eşit şekilde sufle kaplarına paylaştırın. Kapların üstünde yaklaşık 1 parmak boşluk bırakın. Harcın içindeki hava kabarcıklarının kaçmaması için kapları buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.
- Önceden ısıtılmış 200°C fırında (alt-üst fanlı ayarda), kenarları kabuk bağlayıp ortası hafifçe sallanır kıvamdayken yaklaşık 10-12 dakika pişirin.