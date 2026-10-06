Pratik ve lezzetli akşam yemeği arayanlara: Fırında karamelize soğanlı tavuk tarifi

Akşam yemeğinde klasik tavuk tariflerinden farklı bir lezzet hazırlamak isteyenler için karamelize soğanlı fırında tavuk iyi bir seçenek oluyor. Yavaşça pişirilerek karamelize edilen soğanlar, fırında kızaran tavukla buluşarak ortaya nefis bir tat çıkarıyor. Peki, karamelize soğanlı tavuk nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve kolay hazırlanışı...