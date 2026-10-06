Pratik ve lezzetli akşam yemeği arayanlara: Fırında karamelize soğanlı tavuk tarifi

Akşam yemeğinde klasik tavuk tariflerinden farklı bir lezzet hazırlamak isteyenler için karamelize soğanlı fırında tavuk iyi bir seçenek oluyor. Yavaşça pişirilerek karamelize edilen soğanlar, fırında kızaran tavukla buluşarak ortaya nefis bir tat çıkarıyor. Peki, karamelize soğanlı tavuk nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve kolay hazırlanışı...
FIRINDA KARAMELİZE SOĞANLI TAVUK TARİFİ
Malzemeler:
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 adet büyük boy kuru soğan
- 1 yemek kaşığı balzamik sirke
- 1 çay kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 500 gram tavuk göğsü veya tavuk pirzola
- Karabiber
- Kekik veya biberiye
FIRINDA KARAMELİZE SOĞANLI TAVUK YAPILIŞI
Öncelikle soğanları piyazlık doğrayın.
Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın ve doğradığınız soğanları ekleyin.
Soğanları 5-7 dakika kadar yumuşayana dek soteleyin.
Ardından ocağın altını kısın.
Balzamik sirkeyi, toz şekeri ve tuzu ekleyin.
Soğanları yaklaşık 15-20 dakika boyunca, koyu bir renk alıp karamelize olana kadar pişirin.
Tavukları ayrı bir kapta zeytinyağı, karabiber ve kekik veya biberiye ile güzelce harmanlayın.
Karamelize ettiğiniz soğanların yarısını yağladığınız fırın kabının tabanına yayın.
Tavukları soğanların üzerine yerleştirin. Kalan karamelize soğanları da tavukların üzerine dağıtın.
Önceden ısıttığınız 200 derece fırında tavukları yaklaşık 25-30 dakika, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin.
Pişirme süresini tavuğun kalınlığına göre kontrollü şekilde ayarlayın.
Fırından çıkardığınız karamelize soğanlı tavuğu sıcak olarak servis edin.
Dilerseniz yanında makarna, risotto, pilav veya mevsim salatası gibi yardımcı yemeklerle sunabilirsiniz.
Afiyet olsun!