Pratikliğiyle lezzeti doruklara çıkan: Revani tarifi

Tam kıvamında bir revani yapmanın sırrı; kekinin süngerimsi gözenekli yapısını koruması ve soğuk şerbeti ıslak bir dökümle bünyesine tamamen çekmesinde yatar. İrmik miktarı fazla olduğunda tatlı sertleşir, az olduğunda ise şerbeti aldıkça hamurlaşır. Bu tarif, kıvamı tam ortada tutarak her lokmada ipeksi ve nefis bir doku sunar.
REVANİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu
- 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı yoğurt (oda sıcaklığında)
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu (ferahlatıcı aroma için)
Yapılışı
- Şeker ve suyu tencereye alın. Karıştırıp kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyip kısık ateşte 10-12 dakika kaynatın. Şerbeti ocaktan alıp tamamen soğumaya bırakın.
- Yumurtaları ve şekeri derin bir kapta mikserle köpük köpük olup rengi açılana kadar yaklaşık 4-5 dakika çırpın.
- Sıvı yağı, yoğurdu ve limon kabuğu rendesini ekleyip mikserin düşük devrinde kısa süre karıştırın.
- İrmik, un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek harca ekleyin. Spatula yardımıyla aşağıdan yukarıya doğru köpüğü söndürmeden homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
- Yağlanmış kare veya dikdörtgen borcama harcı dökün ve üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında (alt-üst ayarda), üzeri altın sarısı gibi nar gibi kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. (Kürdan testi yapın).
- Fırından çıkan sıcak keki 5 dakika kadar dinlendirin (ilk aşırı sıcağı çıksın). Sıcak kekin üzerine soğuk şerbetin tamamını kepçe kepçe dökün.
- Tatlının şerbeti tamamen çekmesi ve kıvam alması için en az 2-3 saat oda sıcaklığında dinlendirin.