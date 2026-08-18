Pratikliğiyle lezzeti doruklara çıkan: Revani tarifi

Tam kıvamında bir revani yapmanın sırrı; kekinin süngerimsi gözenekli yapısını koruması ve soğuk şerbeti ıslak bir dökümle bünyesine tamamen çekmesinde yatar. İrmik miktarı fazla olduğunda tatlı sertleşir, az olduğunda ise şerbeti aldıkça hamurlaşır. Bu tarif, kıvamı tam ortada tutarak her lokmada ipeksi ve nefis bir doku sunar.

REVANİ TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

3 adet yumurta (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt (oda sıcaklığında)

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu (ferahlatıcı aroma için)

Yapılışı