Puf puf kabaran enfes lezzet: Balon pişi tarifi

Klasik pişi tariflerine farklı bir dokunuş yapan balon pişi, kabaran yapısı ve yumuşacık iç dokusuyla kahvaltı sofralarının en sevilen hamur işlerinden biri olmaya devam ediyor. Az malzemeyle hazırlanan bu pratik tarif, kısa sürede pişmesi sayesinde özellikle hafta sonu kahvaltıları ve çay saatleri için ideal bir seçenek sunuyor. İşte puf puf kabaran balon pişi tarifi...