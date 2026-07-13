Puf puf kabaran enfes lezzet: Balon pişi tarifi

Klasik pişi tariflerine farklı bir dokunuş yapan balon pişi, kabaran yapısı ve yumuşacık iç dokusuyla kahvaltı sofralarının en sevilen hamur işlerinden biri olmaya devam ediyor. Az malzemeyle hazırlanan bu pratik tarif, kısa sürede pişmesi sayesinde özellikle hafta sonu kahvaltıları ve çay saatleri için ideal bir seçenek sunuyor. İşte puf puf kabaran balon pişi tarifi...
BALON PİŞİ TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
½ su bardağı süt
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
½ paket kabartma tozu
2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
Kızartmak için:
1,5 su bardağı sıvı yağ
BALON PİŞİ YAPILIŞI
Süt, yumurta, tuz ve kabartma tozunu geniş bir karıştırma kabında çırpın.
Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
Hamuru hafif unlanmış tezgahta yaklaşık 1 santimetre kalınlığında açın.
Su bardağı veya yuvarlak kalıpla hamurdan parçalar kesin.
Sıvı yağı tavada iyice kızdırın.
Hamurları kızgın yağda iki tarafı altın rengini alana kadar kızartın.
Fazla yağını almak için pişileri kağıt havlu üzerine çıkarın.
Ilık olarak peynir, reçel, bal veya çay eşliğinde servis edin.
Afiyet olsun!