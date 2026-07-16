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Puf puf kabaran enfes lezzet: Zeytinli maydanozlu poğaça tarifi

Puf puf kabaran enfes lezzet: Zeytinli maydanozlu poğaça tarifi

16.07.2026 10:02:00
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Haber Merkezi
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Puf puf kabaran enfes lezzet: Zeytinli maydanozlu poğaça tarifi

Yumuşacık hamuru, zeytin ve maydanozun nefis uyumuyla hazırlanan bu poğaça tarifi, kahvaltıdan çay saatine kadar günün her anına lezzet katıyor. İşte enfes zeytinli maydanozlu poğaça tarifi...
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Zeytinli maydanozlu poğaça, yumuşak dokusu ve aromatik iç harcıyla en sevilen ev yapımı hamur işi tariflerinden biridir. Siyah veya yeşil zeytinin lezzeti, taze maydanozun ferahlığıyla birleşerek klasik poğaçaya farklı bir tat kazandırır. İşte enfes zeytinli maydanozlu poğaça tarifi...

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ZEYTİNLİ MAYDANOZLU POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 çay bardağı ılık su
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)
  • 1 paket instant maya
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 5-6 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

  • 1 su bardağı doğranmış siyah zeytin
  • Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

Üzeri için:

  • Yumurta sarısı
  • Susam veya çörek otu

ZEYTİNLİ MAYDANOZLU POĞAÇA YAPILIŞI

Ilık süt, su, maya ve şekeri karıştırarak mayanın 5 dakika aktifleşmesini bekleyin.

Sıvı yağ, tereyağı, yumurta akı ve tuzu ekleyin.

Unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat mayalandırın.

Zeytin ve maydanozu karıştırarak iç harcı hazırlayın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alın, açıp iç harcı koyun ve kapatın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizerek 20 dakika tepsi mayası yapın.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.

Ilındıktan sonra servis edin.

Afiyet olsun!

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