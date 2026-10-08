Puf puf ve yumuşacık: Bayatlamayan zeytinli poğaça tarifi

Zeytinli poğaça, hem kahvaltıda hem de çay saatlerinde severek tüketilen hamur işi tarifleri arasında yer alıyor. Dışı hafif kızarmış, içi yumuşacık ve zeytin aroması belirgin bir poğaça hazırlamak isteyenler, evde kolayca uygulayabilecekleri tarifi araştırıyor. Maya, süt, un ve zeytinle hazırlanan klasik tarif, birkaç püf noktasıyla pastane lezzetinde sonuç veriyor.

ZEYTİNLİ POĞAÇA MALZEMELERİ NELERDİR?

Zeytinli poğaça hazırlamak için gerekli malzemeler şöyle:

1 su bardağı ılık süt

Yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

100 gram eritilmiş tereyağı

2/3 su bardağı çekirdeksiz siyah zeytin

Aldığı kadar un

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Susam veya çörek otu

Bu malzemelerle hazırlanan mayalı tarifte hamurun yumuşak olması ve mayalanma süresine dikkat edilmesi, poğaçanın kabarık bir kıvam almasına yardımcı oluyor.

ZEYTİNLİ POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Öncelikle ılık sütü geniş bir kaba alın ve içerisine yaş mayayı ekleyerek karıştırın. Şekeri ilave edip mayanın çözülmesini bekleyin.

Eritilmiş tereyağını ve tuzu ekledikten sonra unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini temiz bir bezle kapatıp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle hafifçe açarak ortasına çekirdeği çıkarılmış zeytinleri yerleştirin ve hamuru kapatıp yuvarlayın.

Hazırladığınız poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin. Tepside yaklaşık 15-20 dakika daha dinlendirin.

Yumurta sarısını bir miktar sıvı yağ ile karıştırıp poğaçaların üzerine sürün. İsteğe göre susam veya çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, poğaçaların üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirerek servis edebilirsiniz.