Rafine şekere veda: Suçluluk hissettirmeyen 5 pratik ve doğal tatlı

MİS GİBİ KOKUSU BÜTÜN EVİ SARACAK: "FIRINDA TARÇINLI VE CEVİZLİ ELMA" Malzemeler: 3 adet orta boy tatlı elma 1 tatlı kaşığı tarçın 1 çay bardağı iri kıyılmış ceviz içi 2 yemek kaşığı süzme bal veya elma özü Şipşak Yapılışı: Elmaların kabuklarını soymadan çekirdek yataklarını çıkarın ve ince halkalar veya elma dilimleri şeklinde doğrayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizdiğiniz elmaların üzerine bolca tarçın serpin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında elmalar yumuşayana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin. Fırından çıkan sıcak elmaların üzerine iri kıyılmış cevizleri serpiştirin ve balı ince bir şerit halinde gezdirerek sıcak sıcak servis yapın.

SADECE 2 ANA MALZEMEYLE GELEN MUCİZE: "YULAFLI MUZ KURABİYESİ" Malzemeler: 2 adet büyük boy ve iyice olgunlaşmış muz (Kabukları beneklenmiş olanlar çok daha tatlı olacaktır) 1,5 su bardağı yulaf ezmesi İsteğe bağlı: 2 yemek kaşığı şekersiz damla çikolata veya kuru üzüm Şipşak Yapılışı: Olgun muzları derin bir kasede çatal yardımıyla tamamen püre haline gelene kadar ezin. Üzerine yulaf ezmesini (ve kullanıyorsanız şekersiz çikolataları) ekleyip yapışkan bir hamur elde edene kadar karıştırın. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırarak yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 170°C fırında 12-15 dakika hafifçe kızarana kadar pişirin.

GELENEKSEL LEZZETE YENİ NESİL DOKUNUŞ: "HURMALI YALANCI SÜTLAÇ" Malzemeler: 1 litre süt 1 çay bardağı pirinç (Yıkanmış) 1 su bardağı yumuşak hurma (Çekirdekleri çıkarılmış ve sıcak suda 15 dakika bekletilmiş) 2 yemek kaşığı buğday nişastası (Yarım çay bardağı su ile açılacak) Şipşak Yapılışı: Pirinçleri 2 su bardağı su ile yumuşayana kadar haşlayın. Sıcak suda yumuşayan hurmaları, suyunun birazıyla birlikte mutfak robotundan geçirerek pürüzsüz bir hurma püresi elde edin. Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü ekleyip kaynamaya bırakın. Süt kaynayınca suyla açtığınız nişastayı yavaşça ekleyerek kıvam almasını sağlayın. Sütlaç yoğunlaşmaya başladığında hazırladığınız hurma püresini ekleyin, 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Isıya dayanıklı kaselere paylaştırıp 200°C fırının sadece üst ızgarasını açarak üzerleri kızarana kadar fırınlayın.

UN VE ŞEKER YOK, AKIŞKANLIK VAR: "TAHİNLİ PEKMEZLİ FİNCAN SUFLESİ" Malzemeler (2 Porsiyon İçin): 1 adet yumurta 3 yemek kaşığı tahin 3 yemek kaşığı üzüm veya dut pekmezi 1 yemek kaşığı yulaf unu veya tam buğday unu Çay kaşığının ucuyla karbonat Şipşak Yapılışı: Derin bir kasede yumurtayı çırpın. Üzerine tahin ve pekmezi ekleyip homojen bir sıvı elde edene kadar karıştırın. Unu ve karbonatı ilave edip pürüzsüz bir kek harcı yakalayın. Isıya dayanıklı 2 adet fincanın veya sufle kabının içini hafifçe yağlayın ve harcı paylaştırın (kapların üzerinde kabarma payı bırakmayı unutmayın). Önceden ısıtılmış 200°C fırında sadece 8-10 dakika pişirin. Ortasının akışkan kalması için fırında fazla tutmamaya özen gösterin ve sıcak sıcak tüketin.