Rafine şekersiz enfes lezzet: Tahinli muzlu fit kek tarifi

Sağlıklı beslenirken tatlıdan vazgeçmek istemeyenler için tahinli muzlu fit kek tarifi, doğal malzemelerle hazırlanan pratik ve lezzetli bir alternatiftir. Şeker ilavesine ihtiyaç duymadan muz ve hurmanın doğal tatlılığından faydalanılan bu fit kek; kahvaltıda, ara öğünde ya da spor sonrası keyifle tüketilebilir. Yumuşacık dokusu ve yoğun tahin aromasıyla klasik kek tariflerinden ayrılan bu tarif, kısa sürede hazırlanmasıyla da mutfakta büyük kolaylık sağlar. İşte nefis tahinli muzlu fit kek tarifi...
TAHİNLİ MUZLU FİT KEK TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet olgun muz
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı tahin
- 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 1 yemek kaşığı kakao
- 1-2 adet hurma
- 1-2 adet ceviz içi
- Bir tutam Hindistan cevizi
- 1 avuç yaban mersini
- Yarım paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
Üzeri için:
1 yemek kaşığı pudra şekeri (isteğe bağlı)
TAHİNLİ MUZLU FİT KEK YAPILIŞI
Muz, tahin, yulaf ezmesi, kakao, Hindistan cevizi, hurma ve cevizi mutfak robotuna alın.
Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çekin.
Ardından yumurta, vanilin ve kabartma tozunu ekleyerek yeniden kısa süre karıştırın.
Son olarak yaban mersinlerini ilave edip spatula yardımıyla nazikçe karıştırın.
Karışımı yağlı kâğıt serilmiş küçük bir kek kalıbına dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
Kürdan testi temiz çıkınca fırından alın ve soğuduktan sonra isteğe bağlı pudra şekeri serperek servis edin.
Afiyet olsun!