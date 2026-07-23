Rafine şekersiz enfes tatlı: Şekersiz kurabiye tarifi

Mutfak literatüründe rafine şeker ve işlenmiş un tüketmek istemeyenler için en pratik atıştırmalıklardan biri olan bu kurabiye, malzemelerin doğal yapısından gelen lezzete dayanır. Olgunlaşmış muz, pişerken karamelize olarak kurabiyeye hem doğal bir tatlılık hem de yumuşak bir doku kazandırır. Yulaf ezmesi ise lifli yapısıyla uzun süre tok tutar. Yapımı sadece 5 dakika süren bu tarif, tatlı krizleri için ideal ve suçluluk hissettirmeyen bir alternatif sunar.

ŞEKERSİZ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

2 adet büyük boy çok olgun muz (kabukları beneklenmiş muzlar daha tatlı olur)

1.5 su bardağı ince öğütülmüş yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi (veya fındık ezmesi)

2 yemek kaşığı iri kıyılmış ceviz veya badem

2 yemek kaşığı şekersiz damla çikolata (veya kuru üzüm/gün kurusu kayısı parçaları)

1 çay kaşığı toz tarçın

1 çimdik tuz (tatlı aromasını öne çıkarmak için)

Yapılışı