Rafine şekersiz enfes tatlı: Şekersiz kurabiye tarifi

Mutfak literatüründe rafine şeker ve işlenmiş un tüketmek istemeyenler için en pratik atıştırmalıklardan biri olan bu kurabiye, malzemelerin doğal yapısından gelen lezzete dayanır. Olgunlaşmış muz, pişerken karamelize olarak kurabiyeye hem doğal bir tatlılık hem de yumuşak bir doku kazandırır. Yulaf ezmesi ise lifli yapısıyla uzun süre tok tutar. Yapımı sadece 5 dakika süren bu tarif, tatlı krizleri için ideal ve suçluluk hissettirmeyen bir alternatif sunar.
ŞEKERSİZ KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet büyük boy çok olgun muz (kabukları beneklenmiş muzlar daha tatlı olur)
- 1.5 su bardağı ince öğütülmüş yulaf ezmesi
- 2 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi (veya fındık ezmesi)
- 2 yemek kaşığı iri kıyılmış ceviz veya badem
- 2 yemek kaşığı şekersiz damla çikolata (veya kuru üzüm/gün kurusu kayısı parçaları)
- 1 çay kaşığı toz tarçın
- 1 çimdik tuz (tatlı aromasını öne çıkarmak için)
Yapılışı
- Derin bir kaseye soyulmuş olgun muzları alın. Bir çatal yardımıyla tamamen pürüzsüz ve sulu bir püre kıvamına gelene kadar iyice ezin.
- Muz püresinin üzerine fıstık ezmesini, tarçını ve bir çimdik tuzu ekleyip karıştırın. Ardından yulaf ezmesini azar azar ilave edin.
- Kıyılmış cevizleri ve şekersiz damla çikolata parçalarını karışıma ekleyin. Spatula ile tüm malzemeler hamur gibi toparlanana kadar karıştırın. Hamuru 5 dakika dinlendirin ki yulaf muzun nemini iyice emsin.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine, hazırladığınız harçtan yemek kaşığı yardımıyla parçalar alarak dizin. Not: Bu kurabiye içinde kabartma tozu veya un olmadığı için fırında kendiliğinden yayılmaz. Bu yüzden kaşığın arkasıyla üzerlerine hafifçe bastırarak istediğiniz kurabiye formunu verin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında (alt-üst ayarda), kenarları hafifçe altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 12-15 dakika pişirin.