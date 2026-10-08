Rafine şekersiz kahvaltı keyfi: Cinnamon roll tadında yulaf tarifi...

Yulafın pişirilmeden, soğuk süt ve chia ile buzdolabında kendi kendine şişerek hazırlandığı, glisemik indeksi düşük tutarken tatlı ihtiyacını karşılayan enfes Cinnamon roll tadında yulaf tarifi...

MALZEMELER

Yarım su bardağı yulaf ezmesi (İnce öğütülmüş olanlar daha iyi jelleşir)

1 dolu yemek kaşığı chia tohumu (Sıvıyı hapsedip tok bir doku yaratması için)

1 su bardağı şekersiz badem sütü (veya laktozsuz süt)

1 çay kaşığı toz tarçın ve bir çimdik tuz (Tarçının aromasını patlatmak için tuz şarttır)

3 adet iri ve yumuşak hurma (Çekirdekleri çıkarılmış ve 10 dakika sıcak suda bekletilmiş)

1 dolu çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı tahin veya şekersiz badem/fıstık ezmesi (Karamelimsi yağ dokusu için)

1 yemek kaşığı sıcak su (Kıvamı açmak için)

2 tam ceviz içi (İnce kıyılmış, çıtırtı için)

1,5 dolu yemek kaşığı süzme yoğurt veya susuz katı yoğurt

2 damla saf vanilya özütü

ADIM ADIM YAPILIŞI VE ŞEFİN SIRLARI

Tarçınlı rulo pastanın o meşhur esmer şekerli iç dolgusunu taklit etmek için sıcak suda yumuşattığınız hurmaları ufak bir kaseye alın. İçine tarçın, tahin ve 1 yemek kaşığı sıcak suyu ekleyip çatalın tersiyle ezerek pürüzsüz, sürülebilir bir macun (karamel) kıvamına getirin. İçine ince kıyılmış cevizleri ekleyip katlayın. Bu macun, yulafınızın tatlandırıcıya ihtiyaç duymadan tatlanmasını sağlayan ana merkezdir.

Kavanozun (veya geniş bir bardağın) içine yulaf ezmesini, chia tohumunu, tarçını ve bir çimdik tuzu alıp kuruyken harmanlayın. Üzerine sütü dökün ve chia tohumlarının topaklanmasını engellemek için 1-2 dakika boyunca durmaksızın karıştırın. 5 dakika bekleyip, tohumlar şişmeye başladığında bir kez daha karıştırın.

Cinnamon Roll'un o sarmal, damarlı yapısını elde etmek için hazırladığınız hurma karamelinin yarısını yulaf karışımının tam ortasına bırakın. Bir kaşığın sapıyla veya bıçakla kavanozun içinde zikzaklar çizerek hurma macununu yulafa hafifçe yedirin (tamamen karıştırmayın, mermer deseni gibi damarlı kalmalı).

Pastanın üzerindeki o meşhur krem peynirli glazürü taklit etmek için, süzme yoğurdu ve vanilya özütünü ufak bir kapta pürüzsüz olana dek çırpın. Bu asidik ve vanilyalı kremayı, kavanozdaki yulafın en üstüne kalın bir katman (zırh) olarak yayın. Üzerine çok hafif tarçın tozu serpiştirin.

Kavanozun kapağını hava almayacak şekilde kapatın. Yulafın ve chia tohumunun sütün içindeki nemi tamamen çekip o puding/kek arası ıslak dokuya (fudgy) ulaşması için buzdolabında en az 4 saat (ideali 1 gece) dinlenmeye bırakın.