Rafine şekersiz tatlı arayanlara: Tiramisu yulaf tarifi

Tiramisu yulaf tarifi, klasik tiramisunun kahve ve kakao aromasını yulaf ve labne peyniriyle bir araya getirerek farklı bir tatlı deneyimi sunuyor. Yulaflı tabanın bir gece buzdolabında dinlendirilmesiyle hazırlanan bu pratik tarif, üzerine eklenen ballı labne karışımıyla yumuşak ve kremamsı bir kıvam kazanıyor. Rafine şeker yerine dut pekmezi ve bal kullanılan tiramisu yulaf, hafif tatlı alternatifleri arayanların kahvaltıda veya gün içinde tüketebileceği lezzetli bir seçenek oluyor. İşte nefis tiramisu yulaf tarifi...