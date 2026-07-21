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Rafine şekersiz tatlı arayanlara: Tiramisu yulaf tarifi
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Rafine şekersiz tatlı arayanlara: Tiramisu yulaf tarifi

21.07.2026 18:34:00
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Haber Merkezi
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Rafine şekersiz tatlı arayanlara: Tiramisu yulaf tarifi

Tiramisu lezzetini daha hafif bir tarifle buluşturmak isteyenler için hazırlanan tiramisu yulaf, rafine şeker içermeyen yapısı ve pratik hazırlanışıyla tatlı keyfine sağlıklı bir alternatif sunuyor. İşte nefis tiramisu yulaf tarifi...

Rafine şekersiz tatlı arayanlara: Tiramisu yulaf tarifi

Tiramisu yulaf tarifi, klasik tiramisunun kahve ve kakao aromasını yulaf ve labne peyniriyle bir araya getirerek farklı bir tatlı deneyimi sunuyor. Yulaflı tabanın bir gece buzdolabında dinlendirilmesiyle hazırlanan bu pratik tarif, üzerine eklenen ballı labne karışımıyla yumuşak ve kremamsı bir kıvam kazanıyor. Rafine şeker yerine dut pekmezi ve bal kullanılan tiramisu yulaf, hafif tatlı alternatifleri arayanların kahvaltıda veya gün içinde tüketebileceği lezzetli bir seçenek oluyor. İşte nefis tiramisu yulaf tarifi...

Rafine şekersiz tatlı arayanlara: Tiramisu yulaf tarifi

TİRAMİSU YULAF TARİFİ

Malzemeler

Yulaflı tabanı için:

  • 1 su bardağı yulaf
  • 2 yemek kaşığı dut pekmezi
  • 1 tatlı kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı toz kahve
  • 2 yemek kaşığı labne peyniri
  • 1,5 çay bardağı süt

Üzeri için:

  • 300 gram labne peyniri
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 2 yemek kaşığı kakao

TİRAMİSU YULAF YAPILIŞI

Yulaf, dut pekmezi, kakao, toz kahve, labne peyniri ve sütü geniş bir kaseye alın.

Tüm malzemeleri homojen bir kıvam elde edene kadar güzelce karıştırın.

Hazırladığınız yulaflı karışımın üzerini kapatın ve buzdolabında bir gece dinlendirin.

Ertesi gün dinlenen yulafı karıştırarak kıvamını açın.

Ayrı bir kapta labne peyniri ve balı pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Labneli karışımı yulaflı tabanın üzerine eşit şekilde yayın.

Tatlının üzerine süzgeç yardımıyla kakao serpiştirin.

Tiramisu yulafı soğuk olarak servis edin. 

Afiyet olsun!

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