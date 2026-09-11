Restoran usulü tane tane ve lapa olmayan pirinç pilavı yapmanın 5 altın kuralı...

1. PİRİNÇLERİ ILIK TUZLU SUDA BEKLETME VE NİŞASTASINDAN ARINDIRMA Pilavın lapa olmasının en büyük nedeni, taneciklerin üzerindeki fazla nişastanın pişme sırasında suya salınmasıdır. Uygulama Yolu: Pirinçler pişirilmeden önce ılık tuzlu suda 20 dakika bekletilir, ardından nişastalı suyu berraklaşana kadar soğuk sudan birkaç kez nazikçe geçirilerek süzülür.

2. TEREYAĞI VE SIVI YAĞ DENGESİYLE DOĞRU KAVURMA Sadece tereyağı kullanmak pirincin yanmasına yol açabilir; sıvı yağ ile tereyağını birlikte kullanmak en ideal sonucu verir. Uygulama Yolu: Tencereye bir yemek kaşığı sıvı yağ ile bir yemek kaşığı tereyağı alınır; süzülen pirinçler eklenerek taneler şeffaflaşıp hafif hışırtı sesi çıkarana kadar 4-5 dakika kavrulur.

3. BİRKAÇ DAMLA LİMON SUYU HİLESİ Limon suyunun içerisindeki hafif asidik yapı, pirinçlerin pişerken birbirine yapışmasını önler ve renginin sapsarı değil, kar gibi beyaz kalmasını sağlar. Uygulama Yolu: Kaynar su ve tuz eklenmeden hemen önce, kavrulan pirinçlerin üzerine 3-4 damla taze sıkılmış limon suyu damlatılıp hafifçe karıştırılır.

4. ÖLÇÜLÜ KAYNAR SU VE KAPAĞI AÇMADAN DEMLEME SIRRI Göz kararı su eklemek veya pişerken kapağı sürekli açmak pilavın dengesini bozan en yaygın hatalardandır. Uygulama Yolu: Kullanılan pirinç ölçüsüne göre (genellikle 1 ölçü pirince 1.5 ila 2 ölçü) kaynar su eklenir; altı kısık şekilde suyunu çekene kadar pişirildikten sonra ocaktan alınarak üzerine kağıt havlu serilip 15 dakika demlendirilir.