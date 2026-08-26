Sabah telaşına enfes bir dokunuş: Protein deposu hakiki çılbır...

Yüksek proteinli ve pratik bir kahvaltı arıyorsanız, aradığınız yanıt geleneksel mutfağımızın baş tacı Çılbır'da saklı. Kaynayan suyun içinde beyazı tam pişen, sarısı ise akışkan kalan o kusursuz poşe yumurtayı (veya geleneksel adıyla çılbırı) elde etmek aslında bir iki ufak mutfak hilesine bakıyor.

MALZEMELER

2 adet taze organik yumurta (Yumurtaların taze olması, suda dağılmamaları için en önemli kuraldır)

1 su bardağı süzme yoğurt (Oda sıcaklığında olmalı)

1 diş sarımsak (Ezilmiş)

2 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi (Haşlama suyuna eklenecek)

1 çay kaşığı tuz

Üzerinin Sosu İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber (veya pul biber)

İsteğe bağlı olarak çok az kuru nane

ADIM ADIM YAPILIŞI

Çılbırın alt tabanının sıcak yumurtayla buluştuğunda kesilmemesi için yoğurdun mutlaka oda sıcaklığında olması gerekir. Süzme yoğurdu derin bir kasede ezilmiş sarımsak ve çok az tuzla pürüzsüz olana kadar çırpın. Geniş bir servis tabağının tabanına, ortası hafif çukur kalacak şekilde yayın.

Yayvan ve geniş bir tencereye (veya derin bir tavaya) 3-4 parmak yüksekliğinde su doldurup kaynatın. Su kaynadığında ocağın altını kısın (su fokur fokur kaynamamalı, sadece dipten minik kabarcıklar çıkarmalı) ve içine 2 yemek kaşığı sirkeyi ile tuzu ekleyin. Sirke, yumurta akının anında toparlanmasını sağlayacaktır.

Yumurtaları önce ayrı ayrı küçük fincanlara kırın. Kaynayan suyun içinde bir kaşık yardımıyla sürekli aynı yöne doğru dairesel hareketler çizerek bir "girdap" oluşturun. Fincandaki yumurtayı dikkatlice bu girdabın tam ortasına, suya mümkün olduğunca yakın bir mesafeden usulca bırakın.

Yumurtanın beyazı tamamen pişip sarısı rafadan (akışkan) kalacak şekilde tam 3 dakika suda tutun. Pişen yumurtaları delikli bir kevgir yardımıyla sudan alın, kevgirin altındaki fazla suyu bir kağıt havluya dokundurarak süzdürün.

Fazla suyundan arınmış, formunu koruyan sıcak poşe yumurtaları, servis tabağındaki sarımsaklı yoğurt yatağının tam ortasına nazikçe yerleştirin.

Küçük bir sos tavasında tereyağını eritin. Yağ hafifçe köpürmeye başladığında ocağın altını kapatıp hemen toz kırmızı biberi ekleyin (biberin yanmaması için ocağın altını erken kapatmak önemlidir). Cızırdayan bu enfes kırmızı sosu yumurtaların ve yoğurdun üzerine bolca gezdirerek, yanında kızarmış çıtır bir ekmekle sıcak sıcak servis yapın.