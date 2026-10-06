Sadece birkaç malzemeyle hazırlanıyor: Ev yapımı mayonez tarifi

Mayonez, mutfakların en sık kullanılan soslarından biri olarak pek çok yemeğe lezzet katıyor. Hazır ürünler yerine mayonezini kendi mutfağında hazırlamak isteyenler ise pratik ve tam kıvamında bir tarif arıyor. Yumurta sarısı, sıvı yağ, limon suyu ve birkaç temel malzemeyle hazırlanan ev yapımı mayonez, doğru teknik uygulandığında kısa sürede hazır hale geliyor.

EV YAPIMI MAYONEZ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet yumurta sarısı

200 ml sıvı yağ

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı hardal

Yarım çay kaşığı tuz

EV YAPIMI MAYONEZ NASIL YAPILIR?

Öncelikle yumurta sarısını derin ve temiz bir kaba alın. Üzerine hardal, limon suyu, sirke ve tuzu ekleyerek iyice karıştırın.

Mayonezin kıvam almasının en önemli noktası, yağı bir anda eklememektir. Sıvı yağı çok yavaş şekilde, mümkünse ince bir akış halinde karışıma eklerken sürekli çırpın. Karışım koyulaşmaya başladıkça yağı azar azar eklemeye devam edin.

Tüm yağ eklendiğinde mayonezin kıvamı yoğun ve kremsi hale gelmelidir. Tadına bakarak gerekirse tuz veya limon suyu miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

EV YAPIMI MAYONEZİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Mayonezin kesilmemesi için malzemelerin mümkün olduğunca oda sıcaklığında olması önemlidir. Özellikle yağın yavaş eklenmesi, yumurta sarısının yağı emülsifiye etmesini ve sosun kıvam kazanmasını kolaylaştırır.

Mayonez kesilirse ayrı bir kaba yeni bir yumurta sarısı alıp kesilen mayonezi azar azar ekleyerek yeniden çırpmayı deneyebilirsiniz.