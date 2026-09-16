Sadece birkaç malzemeyle hazırlanıyor! Kolay çikolatalı mus tarifi

Çikolatalı mus, Fransız mutfağından dünyaya yayılan ve yapımı oldukça kolay olan klasik tatlılardan biri. Yoğun çikolata tadını hafif ve havadar bir kıvamla buluşturan bu tatlı, özel davetlerden günlük tatlı keyfine kadar her sofraya yakışıyor. Üstelik doğru birkaç püf noktasına dikkat edildiğinde evde de pastane kıvamında hazırlanabiliyor. İşte kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz nefis çikolatalı mus tarifi.

ÇİKOLATALI MUS İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

200 gram bitter çikolata

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

1 tutam tuz

100 ml krema

ÇİKOLATALI MUS NASIL YAPILIR?

Öncelikle bitter çikolatayı küçük parçalara bölün. Benmari usulü veya mikrodalgada kontrollü şekilde eritip oda sıcaklığında biraz ılımaya bırakın.

Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayrı kaplara ayırın. Yumurta sarılarını toz şeker ve vanilinle birlikte birkaç dakika, karışım açık renk alana kadar çırpın.

Ilıyan eritilmiş çikolatayı yumurta sarılı karışıma yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurta beyazlarını bir tutam tuzla birlikte mikserle çırpın. Köpükler oluşmaya başladığında kıvamını artırmak için çırpmaya devam edin. Yumurta beyazları sert ve parlak bir kıvama geldiğinde hazırdır.

Kremayı da ayrı bir kapta hafif koyulaşana kadar çırpın. Ardından çikolatalı karışıma önce kremayı, daha sonra çırpılmış yumurta beyazlarını ekleyin. Karışımın havasını söndürmemek için spatulayla alttan üste doğru nazikçe karıştırın.

Hazırladığınız musu kuplara veya servis kaselerine paylaştırın. Buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin.

Servis etmeden önce üzerine rendelenmiş çikolata, kakao, çilek veya taze meyveler ekleyebilirsiniz.