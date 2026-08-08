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Sadece birkaç malzemeyle: Tavada pratik peynirli börek tarifi

Sadece birkaç malzemeyle: Tavada pratik peynirli börek tarifi

8.08.2026 23:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sadece birkaç malzemeyle: Tavada pratik peynirli börek tarifi

Fırın kullanmadan, kısa sürede hazırlanan tavada peynirli börek tarifi, özellikle kahvaltı ve çay saatleri için pratik bir alternatif sunuyor. Hazır yufka ve birkaç temel malzemeyle hazırlanan börek, dışı çıtır içi yumuşak dokusuyla sofraların favorisi oluyor.
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Kahvaltıya veya çay saatine kısa sürede lezzetli bir hamur işi hazırlamak isteyenler için tavada peynirli börek oldukça pratik bir seçenek. Fırına ihtiyaç duymadan hazırlanan bu tarif, az malzemeyle yapılması sayesinde mutfakta fazla vakit geçirmek istemeyenlerin de favorisi olabilir.

TAVADA PEYNİRLİ BÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 3 adet hazır yufka
  • 200 gram beyaz peynir
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 adet yumurta
  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • İsteğe göre pul biber veya karabiber

TAVADA PEYNİRLİ BÖREK NASIL YAPILIR?

Öncelikle beyaz peyniri bir kaseye alın ve çatalla ezin. İnce kıyılmış maydanozu peynirin üzerine ekleyerek karıştırın. Dilerseniz iç harca pul biber veya karabiber de ilave edebilirsiniz.

Ayrı bir kapta yumurta, süt ve sıvı yağı çırparak böreğin sosunu hazırlayın.

Geniş ve yapışmaz bir tavayı hafifçe yağlayın. İlk yufkayı kenarları tavadan dışarı taşacak şekilde yerleştirin. Üzerine hazırladığınız sostan gezdirin. İkinci yufkayı parçalar halinde tavaya yerleştirip yeniden sos sürün.

Peynirli harcın tamamını yufkanın üzerine eşit şekilde dağıtın. Son yufkayı da parçalayıp peynirin üzerine yerleştirin ve kalan sosu dökün. İlk yufkanın dışarıda kalan kenarlarını böreğin üzerine doğru kapatın.

Tavayı ocağa alın ve böreği kısık-orta ateşte pişirmeye başlayın. Alt kısmı güzelce kızardığında geniş bir tabak veya kapak yardımıyla böreği dikkatlice ters çevirin. Diğer tarafını da altın rengini alana kadar pişirin.

Pişen böreği birkaç dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

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