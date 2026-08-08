Sadece birkaç malzemeyle: Tavada pratik peynirli börek tarifi

Kahvaltıya veya çay saatine kısa sürede lezzetli bir hamur işi hazırlamak isteyenler için tavada peynirli börek oldukça pratik bir seçenek. Fırına ihtiyaç duymadan hazırlanan bu tarif, az malzemeyle yapılması sayesinde mutfakta fazla vakit geçirmek istemeyenlerin de favorisi olabilir.

TAVADA PEYNİRLİ BÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet hazır yufka

200 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

1 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

İsteğe göre pul biber veya karabiber

TAVADA PEYNİRLİ BÖREK NASIL YAPILIR?

Öncelikle beyaz peyniri bir kaseye alın ve çatalla ezin. İnce kıyılmış maydanozu peynirin üzerine ekleyerek karıştırın. Dilerseniz iç harca pul biber veya karabiber de ilave edebilirsiniz.

Ayrı bir kapta yumurta, süt ve sıvı yağı çırparak böreğin sosunu hazırlayın.

Geniş ve yapışmaz bir tavayı hafifçe yağlayın. İlk yufkayı kenarları tavadan dışarı taşacak şekilde yerleştirin. Üzerine hazırladığınız sostan gezdirin. İkinci yufkayı parçalar halinde tavaya yerleştirip yeniden sos sürün.

Peynirli harcın tamamını yufkanın üzerine eşit şekilde dağıtın. Son yufkayı da parçalayıp peynirin üzerine yerleştirin ve kalan sosu dökün. İlk yufkanın dışarıda kalan kenarlarını böreğin üzerine doğru kapatın.

Tavayı ocağa alın ve böreği kısık-orta ateşte pişirmeye başlayın. Alt kısmı güzelce kızardığında geniş bir tabak veya kapak yardımıyla böreği dikkatlice ters çevirin. Diğer tarafını da altın rengini alana kadar pişirin.

Pişen böreği birkaç dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.