Sadece üç malzeme! En kolay kurabiye tarifi

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 16:08

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 16:08

Az malzemeli oluşunun yanında 10 dakikada hazır olan bu kurabiye mutlaka tarif defterlerine eklenmeli. Pastanede yediklerinizi aratmayacak, çay ve kahve fincalarınızın yanında yer alacak, çat kapı gelen misafirlerinize tereddütsüz hazırlayabileceğiniz 3 malzemeli pudra şekerli kurabiyeler için işte tarif...

3 Malzemeli Kurabiye İçin Malzemeler

Yarım su bardağından biraz fazla pudra şekeri

1 su bardağı sıvı yağ (200ml)

2,5 su bardağı un

Yarım su bardağından biraz fazla pudra şekeri, 1 su bardağı sıvı yağ ve 2,5 su bardağı un ile muhteşem bir kurabiye hazırlayacağız, hadi hemen yapılışına geçelim.

Yapılışı