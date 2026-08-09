Sağlıklı ve pratik lezzet: Zeytinyağlı enginar

Zeytinyağlı enginar, Türk mutfağında sebzenin kendi öz lezzetini ve rengini koruyarak pişirme sanatının en güzel örneğidir. Karalahana çorbası gibi Karadeniz'in doyurucu ve yoğun lezzetlerinden sonra; Ege'nin bu hafif, hafif ekşimsi ve ferahlatıcı tabağı harika bir denge oluşturur. Enginarın lifli ve aromatik yapısı, taze iç baklanın yumuşak dokusu ve zeytinyağlı emülsiyon sosuyla birleştiğinde hem göze hem damağa hitap eden bir ziyafete dönüşür.
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet ayıklanmış çanak enginar
- 1 su bardağı taze iç bakla (kabukları soyulmuş)
- 1 adet orta boy havuç (küp doğranmış)
- 1 adet küçük boy patates (küp doğranmış)
- 10-12 adet arpacık soğan (veya 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan)
- 1 çay bardağı kaliteli sızma zeytinyağı
- 1 adet taze sıkılmış limonun suyu
- 1 tatlı kaşığı un (sosun sebzelere tutunması ve duru kalmaması için)
- 1 tatlı kaşığı toz şeker (zeytinyağlıların olmazsa olmaz dengesi)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı sıcak su
- Yarım demet taze dereotu (ince kıyılmış)
Yapılışı
- Enginarların kararmaması için ayıklandıktan hemen sonra bol limonlu ve az unlu su dolu bir kapta bekletin.
- İç baklaların dış kalın kabuklarını çıkarın (yeşil kısmının kalması hem renk hem lezzet açısından kritiktir). Küp doğranmış havuç, patates ve iç baklaları bir kasede karıştırın.
- Geniş ve yayvan bir tencereye çanak enginarları çukur kısımları yukarı bakacak şekilde dizin. Arpacık soğanları ve hazırladığınız sebze garnitürünü enginarların çukurlarına ve aralarına eşit şekilde paylaştırın.
- Bir kasede sızma zeytinyağını, limon suyunu, 1 tatlı kaşığı unu, şekeri, tuzu ve 1 su bardağı sıcak suyu pürüzsüz olana kadar çırpın.
- Hazırladığınız sosu enginarların ve sebzelerin üzerine gezdirin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte enginarlar ve havuçlar çatal batacak yumuşaklığa gelene kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
- Pişen enginarları ocaktan alın. Sıcakken üzerine kıyılmış taze dereotunun yarısını serpiştirin. Tencerenin kapağı kapalı şekilde oda sıcaklığına gelene kadar kendi suyunda soğumaya bırakın.