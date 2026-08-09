Sağlıklı ve pratik lezzet: Zeytinyağlı enginar

Zeytinyağlı enginar, Türk mutfağında sebzenin kendi öz lezzetini ve rengini koruyarak pişirme sanatının en güzel örneğidir. Karalahana çorbası gibi Karadeniz'in doyurucu ve yoğun lezzetlerinden sonra; Ege'nin bu hafif, hafif ekşimsi ve ferahlatıcı tabağı harika bir denge oluşturur. Enginarın lifli ve aromatik yapısı, taze iç baklanın yumuşak dokusu ve zeytinyağlı emülsiyon sosuyla birleştiğinde hem göze hem damağa hitap eden bir ziyafete dönüşür.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ

Malzemeler

4 adet ayıklanmış çanak enginar

1 su bardağı taze iç bakla (kabukları soyulmuş)

1 adet orta boy havuç (küp doğranmış)

1 adet küçük boy patates (küp doğranmış)

10-12 adet arpacık soğan (veya 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan)

1 çay bardağı kaliteli sızma zeytinyağı

1 adet taze sıkılmış limonun suyu

1 tatlı kaşığı un (sosun sebzelere tutunması ve duru kalmaması için)

1 tatlı kaşığı toz şeker (zeytinyağlıların olmazsa olmaz dengesi)

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

Yarım demet taze dereotu (ince kıyılmış)

Yapılışı